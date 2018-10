Nuove uscite al cinema, i dieci consigli di Film.it – Soldado contro tutti

NOTIZIE

Halloween si avvicina a grandi passi e la sua influenza si fa già sentire un minimo per via di un paio di uscite tarate su questa lugubre festività. Ma, per il resto, i film della settimana appartengono ai più disparati generi e provengono un po' da tutto il mondo. E certi sono anche unione di due mondi... Diamo uno sguardo alle uscite della settimana.

IL FILM DELLA SETTIMANA: SOLDADO

Stefano Sollima debutta oltreoceano con il sequel di Sicario. Josh Brolin e Benicio Del Toro sono al centro di questo intrigo violento legato ai cartelli della droga messicani e al narcotraffico fra Messico e Stati Uniti. Sollima porta il suo stile di regia, nato tra Romanzo criminale – La serie, Gomorra – La serie e Suburra, e cerca di non far rimpiangere l'assenza di Denis Villeneuve alla regia. A giudicare dalle prime impressioni, ci è almeno in parte riuscito.







DA NON PERDERE: SEARCHING

Il thriller della settimana, senza ombra di dubbio. John Cho è al centro di questo tesissimo film “sperimentale, coraggioso, pieno di idee”, come si legge nella nostra recensione. La storia è quella di un padre che, dopo la misteriosa scomparsa della figlia, inizia a indagare analizzando la cronologia web della ragazza, finendo con l'incontrare le persone a lei piu' vicine e con lo scoprire una vita della quale non sapeva niente e decisamente meno 'perfetta' di quanto credesse.







IL LATO OSCURO DEI MUPPET: PUPAZZI SENZA GLORIA

Melissa McCarthy indaga in un mondo in cui umani e pupazzi convivono, in questa action-comedy diretta dal figlio del creatore dei Muppet, Brian Henson. La premessa ricorda quella di Chi ha incastrato Roger Rabbit: la storia è quella di due detective alle prese con un serial killer che sta uccidendo tutti i componenti del cast de L’allegra combriccola, un amatissimo show di pupazzi degli anni 90. A seguire il caso Connie Edwards, una veterana del corpo di polizia con una terribile dipendenza dallo zucchero, e il suo ex collega pupazzo Phil Phillips (doppiato da Maccio Capatonda), caduto in disgrazia e diventato ora un investigatore privato.







CINEMA ITALIANO D'AUTORE: IN VIAGGIO CON ADELE

In viaggio con Adele di Alessandro Capitani è stato presentato in pre-apertura alla Festa del Cinema di Roma. Il cast è composto da Sara Serraiocco, Alessandro Haber e Isabella Ferrari, ma c'è anche il regista Patrice Leconte. Il film è un road movie incentrato sul rapporto tra Adele (Serraiocco), una ragazza che indossa solo un pigiama rosa con le orecchie da coniglio, non si separa mai da un gatto immaginario e colora il suo mondo di Post-it, dove scrive tutto quello che le passa per la testa, e suo padre Aldo (Haber). Aldo è un attore di teatro che si trova alla vigilia della sua ultima grande opportunità nel mondo del cinema, ma scopre improvvisamente l'esistenza di Adele. Con l’intento di liberarsene, Aldo parte con lei in un viaggio verso una nonna scorbutica, una zia avida e un fidanzato misterioso. Accomunati dalla solitudine e dal bisogno di amore, i due si scopriranno poco a poco, inaspettatamente, un padre e una figlia.







DILEMMI LEGALI E MORALI: IL VERDETTO – THE CHILDREN ACT

Emma Thompson è la protagonista (insieme a Stanley Tucci) del nuovo film di Richard Eyre, regista de L'ombra del sospetto e Diario di uno scandalo. L'attrice interpreta una giudice che, mentre il suo matrimonio va in pezzi, deve prendere una decisione molto delicata riguardo il caso di un adolescente (Fionn Whitehead di Dunkirk) che rifiuta una trasfusione per motivi religiosi. L’incontro tra i due avrà un profondo impatto su entrambi, suscitando nuove e potenti emozioni nel ragazzo e sentimenti rimasti a lungo sepolti nella donna.







UN CANDIDATO ALL'OSCAR DAL PARAGUAY: LE EREDITIERE

Dopo essere stato presentato al 68° Festival internazionale di Berlino e premiato con l’Orso d’Argento per la Miglior Attrice (Ana Brun), il premio Alfred Bauer e il premio Fipresci della critica internazionale, Le Ereditiere di Marcelo Martinessi arriva nelle sale. La storia, ambientata ad Asuncion, in Paraguay, è quella di Chela e Chiquita, entrambe discendenti da famiglie agiate, che convivono da oltre trent’anni. Dopo un tracollo finanziario, sono costrette a vendere un po’ alla volta i beni ereditati. Quando Chiquita viene arrestata con un’accusa di frode, Chela è costretta ad affrontare una nuova realtà. Avendo ripreso a guidare, si improvvisa tassista per un gruppetto di anziane signore benestanti. Nel corso di questa sua nuova vita, Chela incontra Angy, molto più giovane di lei, con cui stabilisce un rapporto molto speciale. Inizia così la sua personalissima e intima rivoluzione. Il film è il candidato del Paraguay alla corsa all’Oscar per il miglior film straniero.







L'IMMANCABILE COMMEDIA FRANCESE: SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ETÀ

Daniel Auteuil (anche regista) e Gerard Depardieu sono i protagonisti di questa commedia incentrata sulle fantasie sessuali di un uomo di mezza età. Daniel (Auteuil) viene costretto dal suo migliore amico (Depardieu) a organizzare una cena a quattro, in cui quest'ultimo presenterà la sua nuova, giovane fidanzata. Daniel suo malgrado si ritrova “spiazzato” tra la moglie, di cui è molto innamorato, e le sue fantasie nei confronti della giovane e sensuale ragazza dell’amico.







SU HALLOWEEN (NON) SI SCHERZA: PICCOLI BRIVIDI 2

Torna la saga di Piccoli brividi in tempo per Halloween. Il malefico Slappy riesce a sfuggire da un libro di Piccoli Brividi incompiuto e rimasto a lungo nascosto, dopo che due ragazzi si trovano a sfogliarne accidentalmente le pagine. Quando Slappy inizia a portare il caos in città dando vita ai mostri e alle decorazioni di Halloween, i ragazzi capiscono che devono fermarlo prima che sia troppo tardi. Nel cast anche Ken Jeong (Una notte da leoni) e il bravo Jeremy Ray Taylor di It.







ANCORA IN SALA: A STAR IS BORN

Il remake di È nata una stella segna l'esordio alla regia di Bradley Cooper, che affianca Lady Gaga alla guida di un film a cui non mancano i problemi, ma ha saputo già conquistare una bella fetta di pubblico nelle sale di tutta Italia.







ANCORA IN SALA: THE PREDATOR

Shane Black, creatore di Arma letale e regista di Iron Man 3 e The Nice Guys, torna alla saga di Predator dopo aver interpretato un ruolo nell'originale di John McTiernan. Stavolta è però regista e sceneggiatore di un film che si pone l'obbiettivo di rilanciare la serie. Black infonde il suo stile inconfondibile e il suo amore per la commedia in un thriller di fantascienza divertente e dal ritmo inarrestabile.