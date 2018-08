Nuove uscite al cinema, i dieci consigli di Film.it

NOTIZIE

Emozioni, spettacolo e divertimento declinati all'interno di film drammatici tratti da storie vere, kolossal su supereroi, film d'animazione per tutta la famiglia e un paio di horror. Qual è il vostro film della settimana? Scopritelo arrivando in fondo all'articolo.



Josh Brolin è il mentore dei vigili del fuoco dei Granite Mountain Hotshots. Miles Teller è la recluta che imparerà a diventare un uomo. Attenzione, il film è tratto da una storia vera. Fire Squad - Incubo di fuoco è strutturato come un war movie: nella prima parte gli uomini si allenano, si preparano alla “guerra”, nella seconda si lanciano nella mischia. Impariamo a conoscerli attraverso le loro insicurezze, la solitudine che cercano di colmare con la vicinanza dei compagni di squadra, una vera famiglia sulla quale contare nei momenti difficili.



Sono passati quattro anni dall'ultima volta che Sylvester Stallone è evaso da una prigione. Quella volta era accompagnato da Arnold Schwarzenegger e adesso nel sequel di Dave Bautista. Ancora una volta imprigionato e torturato all'interno di un luogo segreto dal quale imparerà a scappare. L'azione non manca in Escape Plan 2: spegnete il cervello e affidatevi al carisma di Rocky per un piccolo action che fa il suo dovere.



Ridere con Come ti divento bella, commedia in cui la vediamo nei panni di una donna introversa e insicura del proprio aspetto fisico. Si ricrederà. La ritroveremo dopo una caduta convinta di essere sexy, spiritosa e irresistibile. A quel punto la sua vita cambierà completamente e la protagonista si trasformerà in una donna sicura di sé e di grande successo a New York. Ma cosa accadrà quando si renderà conto che il suo aspetto fisico in realtà non è mai cambiato?



Nel primo Hotel Transylvania la figlia di Dracula perdeva la testa per un hippie con i capelli rossi, in Hotel Transylvania 2 il matrimonio e il nuovo nipotino mettevano a rischio le fondamenta stesse dell’albergo, mentre in Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa seguiamo Dracula mentre si innamora del capitano della nave da crociera sulla quale i mostri salgono a bordo. Animazione e gag che mettono in ridicolo i mostri più classici. Il tutto rivolto al pubblico più giovane.



Paul Rudd è sempre il ladro/eroe Ant-Man, Michael Douglas torna nei panni del geniale scienziato Hank Pym, ma la scena è tutta di Evangeline Lilly, perfetta in versione supereroina. Dopo Avengers: Infinity War la Marvel abbassa i toni epici e spinge invece su azione e commedia. Ant-Man ritorna affiancato da The Wasp: insieme cercheranno di salvare la madre di lei, scomparsa dalla nostra dimensione da più di vent'anni.è sempre il ladro/eroe Ant-Man,torna nei panni del geniale scienziato, ma la scena è tutta di, perfetta in versione supereroina.





La saga di Ocean's Eleven torna con uno spin-off in cui la nuova banda è comoposta da sole donne, guidate da Sandra Bullock e Cate Blanchett. Il film è diretto da Gary Ross e fa parte di una nuova ondata di remake di film famosi con protagoniste donne. Ocean's 8 mantiene intatta la struttura dei tre capitoli originali, cambiando ovviamente l'oggetto della rapina spettacolare che le protagoniste compiranno. Nel cast anche Rihanna, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway, Mindy Kaling e Sarah Paulson.



Prendete i pop-corn, lasciate il cervello fuori dalla sala e godetevi il mare, gli squali e lo spettacolo. Jason Statham contro uno squalo preistorico di quasi 23 metri conosciuto come Megalodon. Shark - Il primo squalo è uno spassoso fanta-action in cui vediamo l'eroe di The Transporter costretto ad affrontare le sue paure per fermare una terrificante creatura che aveva già incontrato in passato. Il più grande predatore di tutti i tempi.



Il nucleo famigliare come origine dei peggiori orrori in questo film d'esordio di Ari Aster lodatissimo in tutto il mondo come l'horror più importante della stagione. Quando l’anziana Ellen muore, i suoi familiari cominciano lentamente a scoprire una serie di segreti oscuri e terrificanti sulla loro famiglia che li obbligherà ad affrontare il tragico destino che sembrano aver ereditato. Da non perdere assolutamente se siete dei fanatici del genere: un'alternativa a tanta fuffa horror distribuita a fine stagione solo per riempire le sale.