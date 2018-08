Nuove uscite al cinema, i dieci consigli di Film.it

NOTIZIE

E' l'ora della Marvel. Seppur non all'altezza dell'originale, Ant-Man & The Wasp garantisce spettacolo e divertimento. E' lui il film di una settimana che presenta alcune nuove uscite interessanti e una manciata di titoli che vale la pena recuperare tra commedie romantiche, horror, thriller e fantascienza.



Qual è dunque il vostro film della settimana? Scopritelo scorrendo l'articolo fino in fondo.

Paul Rudd è sempre il ladro/eroe Ant-Man, Michael Douglas torna nei panni del geniale scienziato Hank Pym, ma la scena è tutta di Evangeline Lilly, perfetta in versione supereroina. Dopo Avengers: Infinity War la Marvel abbassa i toni epici e spinge invece su azione e commedia. Ant-Man ritorna affiancato da The Wasp: insieme cercheranno di salvare la madre di lei, scomparsa dalla nostra dimensione da più di vent'anni.è sempre il ladro/eroe Ant-Man,torna nei panni del geniale scienziato, ma la scena è tutta di, perfetta in versione supereroina.



Prodotto dai Manetti Bros, The End? L'inferno fuori sembra ambientato nello stesso universo di 28 giorni dopo. In una Roma frenetica e più congestionata del solito, Claudio (Alessandro Roja), un importante uomo d'affari cinico e narcisista, rimane bloccato in ascensore a causa di un guasto. Quel fastidioso inconveniente sarà solo l'inizio. Bloccato tra due piani e intrappolato in una gabbia di metallo, dovrà fare i conti con qualcosa di disumano e aberrante. La città è in preda al delirio, un virus letale sta trasformando le persone. Solo l'istinto di sopravvivenza potrà contrastare l'apocalisse ormai inevitabile.



CRAZY AND RICH, L'ADATTAMENTO DEL ROMANZO ASIATICI RICCHI DA PAZZI



Il denaro non può comprare l'amore, ma certamente può complicare le cose. Crazy & Rich è l'adattamento del bestseller Asiatici ricchi da pazzi, scritto da Kevin Kwan ed edito in Italia da Mondadori. Seguiamo le vicende di una coppia in viaggio da New York a Singapore in occasione di un matrimonio. Due innamorati si conoscono meglio e allo stesso tempo l'incontro tra la protagonista e la famiglia del suo fidanzato arriverà con non pochi attriti.



Darkest Minds è un'avventura fantasy in cui la sedicenne Ruby scopre di far parte di un gruppo di ragazzi con superpoteri. Persone che vengono immediatamente etichettate come "minaccia" dalle autorità. Per questo vengono rinchiuse in un campo. Ma la nostra protagonista si dà alla ffuga e si unisce a un altro team. Presto questa nuova famiglia si renderà conto che, in un mondo in cui gli adulti al potere li hanno traditi, scappare non sarà sufficiente. Dovranno lanciarsi in una agguerrita resistenza, usando i loro poteri, per riprendere il controllo del proprio futuro.



Dramma che si trasforma in thriller che si trasforma in horror. Dura 80 minuti Most Beautiful Island e una volta che scatena la tensione in scena, non torna più indietro. E' diretto e interpretato da Ana Asensio (al suo debutto dietro la macchina da presa). Il film mostra il lato oscuro di New York City, specialmente quando si è immigrati e soprattutto quando si è donne. La protagonista, trasferitasi dalla Spagna alla Grande Mela dopo un trauma familiare, viene invitata a una festa a Manhattan dovee presto si rende conto che la cosa più difficile da fare sarà proprio sopravvivere.



Il nucleo famigliare come origine dei peggiori orrori in questo film d'esordio di Ari Aster lodatissimo in tutto il mondo come l'horror più importante della stagione. Quando l’anziana Ellen muore, i suoi familiari cominciano lentamente a scoprire una serie di segreti oscuri e terrificanti sulla loro famiglia che li obbligherà ad affrontare il tragico destino che sembrano aver ereditato. Da non perdere assolutamente se siete dei fanatici del genere: un'alternativa a tanta fuffa horror distribuita a fine stagione solo per riempire le sale.

JASON STATHAM CONTRO LO SQUALO: SHARK - IL PRIMO SQUALO



Prendete i pop-corn, lasciate il cervello fuori dalla sala e godetevi il mare, gli squali e lo spettacolo. Jason Statham contro uno squalo preistorico di quasi 23 metri conosciuto come Megalodon. Shark - Il primo squalo è uno spassoso fanta-action in cui vediamo l'eroe di The Transporter costretto ad affrontare le sue paure per fermare una terrificante creatura che aveva già incontrato in passato. Il più grande predatore di tutti i tempi.



Ormai abbiamo capito che l'arguzia (fanta) scientifica di Michael Crichton e Steven Spielberg è lontana, ma almeno in termini di spettacolo non c'è niente come vedere dei giganteschi dinosauri divorare tutto sul grande schermo. Il nuovo film della saga di Jurassic Park, secondo Jurassic World, è diretto da un ottimo regista, Juan Antonio Bayona (The Impossible, Sette minuti dopo la mezzanotte), e recupera le due star del precedente, Chris Pratt e Bryce Dallas Howard. Torna anche lo Ian Malcolm di Jeff Goldblum in questa avventura che passa da Isla Nublar (colpita da una tremenda eruzione vulcanica) alla terra ferma, con i dinosauri pronti a seminare distruzione nella civiltà umana.

Trovatevi lo schermo più grande che c'è e lasciate il cervello all'entrata della sala. The Rock salva la sua famiglia da un palazzo in fiamme come un novello John McClane, ma con i muscoli molto più gonfi. Dwayne Johnson è il protagonista di Skyscraper nei panni di Will Sawyer, ex leader del Team di Recupero Ostaggi dell'FBI e veterano di guerra che ora valuta la sicurezza dei grattacieli. Will viene chiamato a valutare un nuovo palazzo in Cina, il più alto edificio al mondo. Quando scatta un incendio, viene incolpato per la falla di sicurezza. Ma in realtà i responsabili sono altri, e Will li dovrà fermare salvando allo stesso tempo la moglie (Neve Campbell) e i figli intrappolati nel palazzo.