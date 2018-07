Nuove uscite al cinema, i dieci consigli di Film.it

NOTIZIE

Dopo le due sole uscite della settimana scorsa, in questo finale di luglio i cinema tornano a riempirsi discretamente di novità. Su tutte ci sono l'horror più atteso della stagione, Hereditary, e Ocean's 8, lo spin-off al femminile della saga di Ocean's Eleven. Andiamo a scoprire insieme dieci film in sala da non perdere in questo weekend.

IL FILM DELLA SETTIMANA: HEREDITARY

Quando l'anziana Ellen muore, i suoi familiari cominciano lentamente a scoprire una serie di segreti oscuri e terrificanti sulla loro famiglia che li obbligherà ad affrontare il tragico destino che sembrano aver ereditato. Il nucleo famigliare come origine dei peggiori orrori in questo film d'esordio di Ari Sandel lodatissimo in tutto il mondo come l'horror più importante della stagione. Da non perdere assolutamente se siete dei fanatici del genere: un'alternativa a tanta fuffa horror distribuita a fine stagione solo per riempire le sale.







LA RIVINCITA DELLE DONNE: OCEAN'S 8





Guarda la nostra videointervista a Sandra Bullock e Sarah Paulson. La saga di Ocean's Eleven torna con uno spin-off al femminile guidato da Sandra Bullock e Cate Blanchett. Il film è diretto da Gary Ross e fa parte di una nuova ondata di remake di film famosi con protagoniste donne. Ocean's 8 mantiene intatta la struttura dei tre capitoli originali, cambiando ovviamente l'oggetto della rapina spettacolare che le protagoniste compiranno. Nel cast anche Rihanna, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway, Mindy Kaling e Sarah Paulson.







LO SHOW DI NICOLAS CAGE: IO, DIO E BIN LADEN

Nicolas Cage, si sa, è un attore che tende a recitare sopra le righe quando gliene si dà la possibilità. Io, Dio e Bin Laden sembra costruito apposta per questo. È la storia (vera) di un uomo che, dopo essere stato contattato da Dio in persona, decide di partire per l'Afghanistan alla ricerca di Osama Bin Laden. Il film prende questa idea e la usa per una commedia satirica sull'America di oggi e la sua ossessione per il nemico. Ma, non prendiamoci in giro, il piatto forte è proprio Nic Cage che alza il volume a 11 e si lascia andare ad ampie dosi di gigioneria.







CONTO ALLA ROVESCIA PER L'AZIONE: LE ULTIME 24 ORE

Ethan Hawke è un mercenario tradito resuscitato da una tecnologia avveniristica per 24 ore in questo action, che ruba a piene mani da In Time e dalla recente nuova ondata di azione adrenalinica americana. E non a caso il regista, l'esordiente Brian Smrz, viene dal mondo degli stunt esattamente come gli autori di John Wick, Chad Stahelski e David Leitch. Il risultato è un film che non si ferma mai, stracolmo di impressionanti stunt girati dal vero. Una corsa contro il tempo che non mancherà di soddisfare i palati dei fan dell'azione pura. E poi c'è Rutger Hauer in un piccolo ruolo...







REDENZIONE E VENDETTA: BENT – POLIZIA CRIMINALE

Karl Urban è il protagonista di Bent, storia della redenzione di Danny Gallagher, uno screditato detective della narcotici che, dopo il suo rilascio dalla prigione, elabora dei piani per vendicarsi del suo accusatore, che lo ha incastrato e ha ucciso il suo partner. Nel cercare la verità su ciò che è accaduto quella notte in cui il suo compagno è stato ucciso, Gallagher indaga sulla misteriosa uccisione di Jennifer Pierce, la sorella di un allibratore locale. Scoprirà ben presto che l'omicidio è collegato ad un elaborato complotto dalle implicazioni internazionali.







LA RIVALSA DI UNA MADRE: BREAKING IN

Dal regista di V per Vendetta, James McTeigue, un thriller con protagonista una madre disposta a tutto pur di salvare i suoi figli. Gabrielle Union è Shaun Russell, una donna i cui figli sono tenuti in ostaggio in una casa progettata con sistemi di sicurezza impenetrabili. Nessuna trappola, nessun trucco e soprattutto nessun uomo al suo interno potrà riuscire a fermare una madre determinata a fare irruzione nella blindatissima casa. Dopo Ocean's 8, ancora un film di rivalsa femminile, che forse piacerà di più a chi cerca l'azione piuttosto della commedia.







APOCALISSE ALLA FRANCESE: HOSTILE

L'altro horror della settimana è un film post-apocalittico che racconta di un futuro in cui l'umanità è stata decimata da una terribile epidemia. Solo pochi sono sopravvissuti e lottano per trovare cibo e riparo. Ma non sono soli… Strane creature vanno a caccia di notte. Juliette, una giovane donna che ha imparato dalla vita a cavarsela da sola è l'unica nel suo gruppo ad avere il coraggio di andare ovunque in cerca di cibo. Ma qualcosa di ostile si muove con lei nel buio. Il film è di produzione francese ma recitato da un cast internazionale. Alla regia c'è l'esordiente Mathieu Turi, a produrre troviamo il regista di Hitman, Xavier Gens.







TUTTO IN UNA NOTTE: LA BELLA E LE BESTIE

L'odierna Tunisia come luogo diviso tra la spinta alla modernità e un attaccamento a costumi corrotti e a una disparità di genere endemica. Questo è l'affresco che la regista Kaouther Ben Hania propone in La bella e le bestie, raccontando la terribile notte di Mariam, una ragazza che vorrebbe solo divertirsi, ma che dovrà lottare per la sua dignità. La domanda principale del film è: come è possibile ottenere giustizia se questa è dalla parte degli uomini ingiusti? Per chi cerca cinema d'autore alternativo alle produzioni europee e americane. In uscita il 27 luglio.





ANCORA IN SALA: SKYSCRAPER

The Rock è sempre The Rock. The Rock che salva la sua famiglia da un palazzo in fiamme come un novello John McClane, ma con i muscoli molto più gonfi, è la ricetta perfetta per l'estate. Dwayne Johnson è il protagonista di Skyscraper nei panni di Will Sawyer, ex leader del Team di Recupero Ostaggi dell'FBI e veterano di guerra che ora valuta la sicurezza dei grattacieli. Will viene chiamato a valutare un nuovo palazzo in Cina, il più alto edificio al mondo. Quando scatta un incendio, viene incolpato per la falla di sicurezza. Ma in realtà i responsabili sono altri, e Will li dovrà fermare salvando allo stesso tempo la moglie (Neve Campbell) e i figli intrappolati nel palazzo. Alla regia troviamo Rawson Marshall Thurber, regista di Dodgeball, Come ti spaccio la famiglia e Una spia e mezzo.







ANCORA IN SALA: LA PRIMA NOTTE DEL GIUDIZIO

Il quarto film della saga di The Purge è un prequel che racconta l'inizio del contenimento di violenza negli USA: il momento in cui i “nuovi padri fondatori” hanno istituzionalizzato la notte dello Sfogo, quella in cui per poche ore tutti i reati sono tollerati, perfino l'omicidio. La saga si espande: dopo il prequel arriverà anche una serie TV in dieci episodi.