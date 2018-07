Nuove uscite al cinema, i dieci consigli di Film.it

NOTIZIE

15.07.2018 - Autore: GEDI Digital



Metà luglio e fuori fanno quasi quaranta gradi ma, se vi avventurerete fino a una sala cinematografica, questi sono dieci film che troverete sugli schermi. Quale andrete a vedere?

IL FILM DELLA SETTIMANA: UNA LUNA CHIAMATA EUROPA



Dramma sull'immigrazione con un colpo di scena fantascientifico, Una luna chiamata Europa è la storia di un rifugiato siriano che cerca di entrare in Ungheria dalla Serbia. Nel momento in cui viene catturato scopre di aver acquisito dei superpoteri con cui è in grado di volare. Diretto dall'ungherese Kornél Mundruczó, Jupiter's Moon (questo il titolo internazionale) è stato precedentemete presentato in Concorso al Festival di Cannes, amato dall'allora giurato Will Smith: "Io lo ho adorato - ha detto l'attore a Cannes nel 2017 - Sono cresciuto in un ambiente molto religioso, qiundi ho assorbito tutto quello che questa storia mi ha raccontato fino alla fine. Penso sia un film fantastico, uno di quei film che rivedrei volentieri ancora e ancora".



Cercacinema: vai alla scheda di Una luna chiamata Europa per trovare la sala più vicina e l'orario del tuo spettacolo Dramma sull'immigrazione con un colpo di scena fantascientifico,è la storia di un rifugiato siriano che cerca di entrare in Ungheria dalla Serbia. Nel momento in cui viene catturato scopre di aver acquisito dei superpoteri con cui è in grado di volare. Diretto dall'ungherese, Jupiter's Moon (questo il titolo internazionale) è stato precedentemete presentato in Concorso al Festival di Cannes, amato dall'allora giurato: "Io lo ho adorato - ha detto l'attore a Cannes nel 2017 - Sono cresciuto in un ambiente molto religioso, qiundi ho assorbito tutto quello che questa storia mi ha raccontato fino alla fine. Penso sia un film fantastico, uno di quei film che rivedrei volentieri ancora e ancora".



Luis è un dodicenne timido e introverso, spesso bullizzato dai compagni. Suo padre, l’ufologo Armin Sonntag, non gli dedica molto tempo, intento com’è a scrutare il cielo alla ricerca di vita extraterrestre. Anche il Preside della scuola si accorge della situazione familiare di Luis e decide di mandarlo nell’Istituto gestito dalla severa e inquietante Signorina Sadiker. Tutto cambia però quando dallo spazio 3 goffi Alieni (Mog, Nag e Wabo), intercettano una televendita terrestre dell’imperdibile materassino massaggiante “Nubbi dubbi”. Ne vogliono uno a tutti i costi! Partono così alla volta della Terra, schiantandosi nei pressi della casa di Luis dopo una manovra maldestra. Dopo aver fatto amicizia, i tre alieni, dotati di singolari extrapoteri, e il coraggioso Luis vivranno avventure incredibili e si aiuteranno a vicenda per risolvere i loro problemi.

Ormai abbiamo capito che l'arguzia (fanta) scientifica di Michael Crichton e Steven Spielberg è lontana, ma almeno in termini di spettacolo non c'è niente come vedere dei giganteschi dinosauri divorare tutto sul grande schermo. Il nuovo film della saga di Jurassic Park, secondo Jurassic World, è diretto da un ottimo regista, Juan Antonio Bayona (The Impossible, Sette minuti dopo la mezzanotte), e recupera le due star del precedente, Chris Pratt e Bryce Dallas Howard. Torna anche lo Ian Malcolm di Jeff Goldblum in questa avventura che passa da Isla Nublar (colpita da una tremenda eruzione vulcanica) alla terra ferma, con i dinosauri pronti a seminare distruzione nella civiltà umana. Qui la nostra recensione del film. Cercacinema: vai alla scheda di Jurassic World – Il regno distrutto per trovare la sala più vicina e l'orario del tuo spettacolo

Yorgos Lanthimos, regista di Diretto da, regista di The Lobster , Il sacrificio del cervo sacro è stato presentato al Festival di Cannes 2017, dove ha vinto il premio alla migliore sceneggiatura. È un thriller famigliare che evoca Haneke e Kubrick per raccontare lo strano rapporto parassitario tra un ragazzo (Barry Keoghan di Dunkirk) e la famiglia di uno stimato chirurgo (Colin Farrell). Nel cast anche Nicole Kidman e Alicia Silverstone.



Il quarto film della saga di The Purge è un prequel che racconta l'inizio del contenimento di violenza negli USA: il momento in cui i "padri fondatori" hanno istituzionalizzato La prima notte del giudizio, quella in cui per poche ore tutti i reati sono tollerati, perfino l'omicidio. La saga si espande: dopo il prequel arriverà anche una serie TV in dieci episodi.



Leggi la recensione del film



Guarda il video: due minuti per ripassare la saga de La notte del giudizio



Cercacinema: vai alla scheda de La prima notte del giudizio per trovare la sala più vicina e l'orario del tuo spettacolo Il quarto film della saga diè un prequel che racconta l'inizio del contenimento di violenza negli USA: il momento in cui i "padri fondatori" hanno istituzionalizzato, quella in cui per poche ore tutti i reati sono tollerati, perfino l'omicidio. La saga si espande: dopo il prequel arriverà anche una serie TV in dieci episodi.

Stronger - Io sono più forte vale il prezzo del biglietto. Dopo Nightcrawler - Lo sciacallo, Demolition e Animali notturni, l'attore continua a trasformarsi sul grande schermo e spingersi oltre i suoi limiti. Lo ritroviamo in questo dramma tratto dalla vera storia di Jeff Bauman. Sullo schermo vediamo l'attentato alla maratona di Boston nell'aprile 2013, una tragedia in cui Bauman ha perso le gambe. Lo seguiamo mentre cade nel baratro dell'alcolismo, colpito sindrome da stress post-traumatico. Ma assisteremo al momento in cui si rimette in piedi grazie ai suoi affetti.



Leggi la recensione di Stronger



Guarda la videointervista: la grande prova di Jake Gyllenhaal sopravvissuto alla maratona di Boston Cercate un grande attore? Lo avete trovato. La performance di Jake Gyllenhaal invale il prezzo del biglietto. Dopo, l'attore continua a trasformarsi sul grande schermo e spingersi oltre i suoi limiti. Lo ritroviamo in questo dramma tratto dalla vera storia di Jeff Bauman. Sullo schermo vediamo, una tragedia in cui Bauman ha perso le gambe. Lo seguiamo mentre cade nel baratro dell'alcolismo, colpito sindrome da stress post-traumatico. Ma assisteremo al momento in cui si rimette in piedi grazie ai suoi affetti.



Claire Foy prigioniera della paranoia in Unsane, horror-thriller diretto da Steven Soderbergh e girato con un iPhone. Il regista realizza inquadrature, anche distorte, attraverso le quali iniziamo a entrare nel mondo della protagonista. A osservarlo dal suo punto di vista che gradualmente scopriamo essere piuttosto particolare. La ragazza, infatti, è ossessionata da una sua vecchia conoscenza, uno stalker per sfuggire al quale ha addirittura cambiato città, salvo poi continuare a vederlo tra le persone che incontra.



Leggi la recensione del film



Cercacinema: vai alla scheda di Unsane per trovare la sala più vicina e l'orario del tuo spettacolo Claire Foy prigioniera della paranoia in, horror-thriller diretto dae girato con un iPhone. Il regista realizza inquadrature, anche distorte, attraverso le quali iniziamo a entrare nel mondo della protagonista. A osservarlo dal suo punto di vista che gradualmente scopriamo essere piuttosto particolare. La ragazza, infatti, èda una sua vecchia conoscenza, unoper sfuggire al quale ha addirittura cambiato città, salvo poi continuare a vederlo tra le persone che incontra.

ANCORA IN SALA: TEMPO DI HORROR CON OBBLIGO O VERITÀ?



Lucy Hale e Tyler Posey guidano un cast di giovani in questo un thriller sovrannaturale prodotto dalla Blumhouse, compagnia di Jason Blum specializzata in horror low budget dal grande impatto (come Scappa - Get Out e Split). Un’innocente sfida ad obbligo o verità tra amici si rivela mortale quando qualcuno - o qualcosa - comincia a punire coloro che mentono, o che rifiutano l’obbligo. La regia è di Jeff Wadlow, autore di Kick-Ass 2 e Never Back Down - Mai arrendersi. Dedicato a chi non può fare a meno di un horror in tempo d'estate.