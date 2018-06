Nuove uscite al cinema, i dieci consigli di Film.it

NOTIZIE

Da A Quiet Passion a 211 – Rapina in corso, ecco cosa vedere in sala questo weekend

L'estate si avvicina a grandi passi, anche se dal clima non si direbbe in molte zone d'Italia. E se piove cosa c'è di meglio di chiudersi in una sala a vedere un bel film? Anche se c'è il sole, se è per questo, perché vuoi mettere l'aria condizionata? Andiamo dunque a scoprire le uscite di questo fine settimana di metà giugno, privo di grandi blockbuster ma non di uscite interessanti.

IL FILM DELLA SETTIMANA: A QUIET PASSION

La vita della poetessa Emily Dickinson è al centro di questo biopic interpretato dalla star di Sex and the City Cynthia Nixon. Accanto a lei troviamo Jennifer Ehle e Keith Carradine. Dirige Terence Davies, autore di Voci lontane... sempre presenti e La casa della gioia. Per chi non può fare a meno di un buon film biografico ogni tanto.







UN NICOLAS CAGE PER TUTTE LE STAGIONI: 211 – RAPINA IN CORSO

Nicolas Cage è un agente di polizia finito quasi per caso in una trattativa con dei violenti rapinatori in 211 – Rapina in corso di York Alec Shackleton, anche sceneggiatore. Se vi aspettate il Cage più fuori di testa, sappiate che non è qui. Questo Cage è un padre di famiglia rimasto vedovo, a un passo dalla pensione, con problemi relazionali con la figlia e un bagaglio di questioni irrisolte, ma comunque con la testa sulle spalle. Il film è passabile intrattenimento, ma niente di più.







UNA STORIA SENZA TEMPO: LA STANZA DELLE MERAVIGLIE

Il nuovo film di Todd Haynes, che torna dietro la macchina da presa a due anni da Carol, racconta due storie separate da cinquant'anni. Quella di Ben (Oakes Fegley), ragazzino che, nel 1977, scappa di casa alla volta di New York per cercare il padre perduto. E quella di Rose (Millicent Simmonds), che, nel 1927, parte per la Grande Mela in cerca dell'attrice Lillian Mayhew (Julianne Moore), suo idolo. Tratto dal romanzo di Brian Selznick, il film è una favola coming of age che ancora una volta strizza l'occhio al grande potere del cinema, come faceva Hugo Cabret. Il film è stato presentato al Festival di Cannes 2017.







GIOVANI, ARMATI, PERICOLOSI: BLUE KIDS

L'esordiente Andrea Tagliaferri ambienta nel ricco nordest questa storia di vendetta e crimine giovanile. Virato, come da titolo sui toni del blu, Blue Kids è “una storia d’amore e vendetta portata all’estremo, che trova fondamento nelle mancanze”. I protagonisti sono due fratelli (interpretati da Fabrizio Falco e Agnese Claisse, figlia di Laura Morante), ragazzi annoiati di buona famiglia che si lasciano andare a una scia di crimini quando scoprono di non poter ereditare i soldi della madre appena defunta. Tagliaferri è l'assistente di Matteo Garrone, qui produttore.







IL CAPITOLO FINALE... FORSE: PITCH PERFECT 3

Il cast di Pitch Perfect torna per la terza avventura. Dopo la vittoria al campionato mondiale, le Bellas si ritrovano divise e scoprono che non ci sono grandi prospettive lavorative per fare musica con la propria voce. Ma un tour oltreoceano potrebbe essere l'occasione per riunirsi e fare nuova musica insieme per un’ultima volta. Anna Kendrick, Rebel Wilson, Hailee Steinfeld, Elizabeth Banks e Brittany Snow sono ancora una volta le protagoniste, anche se la Banks cede la regia a Trish Sie di Step Up All In.







SE VI MANCA MIYAZAKI: MARY E IL FIORE DELLA STREGA

Lucky Red prosegue nella sua crociata di portare la grande animazione giapponese nelle sale. Mary e il fiore della strega non è un film dello Studio Ghibli, ma è diretto da uno che al Ghibli ci ha lavorato. Hiromasa Yonebayashi è infatti il regista di Arrietty e Quando c'era Marnie, e il suo nuovo film è decisamente tarato sul gusto dello studio fondato da Hayao Miyazaki e dal compianto Isao Takahata. Chi ama quel tipo di storie non potrà farsi sfuggire questo film.







L'IMMANCABILE YOUNG ADULT: OGNI GIORNO

La rising star Angourie Rice, vista in Spider-Man: Homecoming e Nice Guys, è la protagonista di questo film sentimentale dai tratti fantasy. Ogni giorno è la storia di Rhiannon, una ragazza di 16 anni innamorata di “A”, l’anima gemella che ogni giorno abita un corpo differente. Grazie alla loro sintonia, Rhiannon e A si incontrano tutti i giorni, senza sapere cosa o chi avranno di fronte il giorno successivo. Col crescere del loro sentimento, realizzare di dover amare una persona differente ogni 24 ore diventa sempre più impegnativo, fino quando saranno costretti a prendere una decisione che cambierà le loro vite per sempre.







ANCORA IN SALA: LA TERRA DELL'ABBASTANZA

Due ragazzi nella profonda periferia romana, tra disagio e voglia di riscatto, sono i protagonisti del film d'esordio dei fratelli D'Innocenzo (anche co-sceneggiatori di Dogman). Un'opera già matura, moderna, che racconta l'ingresso nel mondo della criminalità con un'obbiettività e una precisione assenti in molto del nostro cinema. Un film asciutto, rigoroso, potente. Se state seguendo i recenti sviluppi del nuovo cinema italiano, non potete perderlo.







ANCORA IN SALA: JURASSIC WORLD – IL REGNO DISTRUTTO

Ormai abbiamo capito che l'arguzia (fanta) scientifica di Michael Crichton e Steven Spielberg è lontana, ma almeno in termini di spettacolo non c'è niente come vedere dei giganteschi dinosauri divorare tutto sul grande schermo. Il nuovo film della saga di Jurassic Park, secondo Jurassic World, è diretto da un ottimo regista, Juan Antonio Bayona (The Impossible, Sette minuti dopo la mezzanotte), e recupera le due star del precedente, Chris Pratt e Bryce Dallas Howard. Torna anche lo Ian Malcolm di Jeff Goldblum in questa avventura che passa da Isla Nublar (colpita da una tremenda eruzione vulcanica) alla terra ferma, con i dinosauri pronti a seminare distruzione nella civiltà umana.







