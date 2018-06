Nuove uscite al cinema, i dieci consigli di Film.it

IL FILM DELLA SETTIMANA: LA TERRA DELL'ABBASTANZA





La nostra videointervista ai registi del film. Due ragazzi nella profonda periferia romana, tra disagio e voglia di riscatto, sono i protagonisti del film d'esordio dei fratelli D'Innocenzo (anche co-sceneggiatori di Dogman). Un'opera già matura, moderna, che racconta l'ingresso nel mondo della criminalità con un'obbiettività e una precisione assenti in molto del nostro cinema. Un film asciutto, rigoroso, potente. Se state seguendo i recenti sviluppi del nuovo cinema italiano, non potete perderlo.







DA NON PERDERE: JURASSIC WORLD – IL REGNO DISTRUTTO





Gioca al nostro quiz: riconosci i dinosauri di Jurassic World dalle loro foto? Ormai abbiamo capito che l'arguzia (fanta) scientifica di Michael Crichton e Steven Spielberg è lontana, ma almeno in termini di spettacolo non c'è niente come vedere dei giganteschi dinosauri divorare tutto sul grande schermo. Il nuovo film della saga di Jurassic Park, secondo Jurassic World, è diretto da un ottimo regista, Juan Antonio Bayona (The Impossible, Sette minuti dopo la mezzanotte), e recupera le due star del precedente, Chris Pratt e Bryce Dallas Howard. Torna anche lo Ian Malcolm di Jeff Goldblum in questa avventura che passa da Isla Nublar (colpita da una tremenda eruzione vulcanica) alla terra ferma, con i dinosauri pronti a seminare distruzione nella civiltà umana.







DA NON PERDERE: TITO E GLI ALIENI

Una fiaba ambientata nel deserto del Nevada, a due passi dalla famigerata Area 51. Valerio Mastandrea e i giovanissimi Luca Esposito e Chiara Stella Riccio sono i protagonisti, insieme a Clémence Poésy, di Tito e gli alieni. Storia di un vedovo che vive solo accanto all'Area 51 e, un giorno, riceve un messaggio da Napoli: suo fratello sta morendo e gli affida i suoi figli, andranno a vivere in America con lui. Anita, 16 anni, e Tito, 7, arrivano aspettandosi Las Vegas e invece si ritrovano in mezzo al nulla, nelle mani di uno zio squinternato, in un luogo strano e misterioso dove si dice che vivano gli alieni…







UNA SFIDA A RABBIA E INTOLLERANZA: L'ATELIER

Dopo La classe, Palma d'Oro a Cannes dieci anni fa, Laurent Cantet torna a raccontare una storia di convivenza e intolleranza nella Francia di oggi. L'atelier ha come protagonista un'insegnante che deve tenere un corso di scrittura creativa a La Ciotat, città del sud della Francia colpita duramente dalla crisi economica. Col passare dei giorni, l'atteggiamento del promettente allievo Antoine le sfugge di mano, e la violenza si affaccia pericolosa nella vita di tutti i giorni.







IL NUOVO DOGMAN: RABBIA FURIOSA – ER CANARO

Sergio Stivaletti, mago degli effetti speciali truculenti anni '70 e '80, riporta in scena le vicende del "Canaro della Magliana" a poche settimane dall'uscita di Dogman di Matteo Garrone. Lo fa però con un film molto diverso, che paga pegno ai generi italiani anni '70 con studiata precisione. Nel ruolo del Canaro c'è un attore della serie Romanzo Criminale, Riccardo De Filippis. La differenza rispetto a Dogman? L'efferatezza gore con cui Stivaletti riprende le torture inferte dal protagonista al suo amico/aguzzino (smentite dalla cronaca, ma questo è dopo tutto un film).







UN OMAGGIO A VALENTINA CORTESE: DIVA!

Musa di Giorgio Strehler, che la diresse in una versione passata alla storia de Il Giardino dei Ciliegi. Attrice per Antonioni, Fellini e Zeffirelli. Candidata all'Oscar come miglior attrice non protagonista per Effetto Notte di Truffaut. Valentina Cortese è stata una vera "diva" e il documentario di Francesco Patierno ne racconta la vita attraverso un flusso narrativo che vede interpretare le parole dell'artista da otto tra le migliori attrici del momento: Barbora Bobulova, Anita Caprioli, Carolina Crescentini, Silvia D'Amico, Isabella Ferrari, Anna Foglietta, Carlotta Natoli e Greta Scarano.







LA VITA IN UN OSPEDALE FRANCESE: IPPOCRATE

Movies Inspired porta in sala questo recupero da quattro anni fa, un film francese che racconta l'iniziazione di un giovane specializzando in un ospedale francese. Dirige Thomas Lilti, regista che ha studiato e praticato medicina e dunque sa di cosa sta parlando, quando mescola dramma e commedia per raccontare la vita di medici e infermieri, gli estenuanti turni di notte e i drammi personali. Il protagonista Vincent Lacoste, giovane promessa del cinema francese, è stato lanciato proprio da questo film. Accanto a lui c'è l'ottimo Reda Kateb, che grazie a Ippocrate ha vinto un premio César.







L'IMMANCABILE COMMEDIA ITALIANA: MALATI DI SESSO

Francesco Apolloni, Fabio Troiano e Gaia Bermani Amaral sono i protagonisti di questa nuova commedia diretta da Claudio Cicconetti. Al centro le vicende di Giacomo, seduttore incallito, che lavora come autore comico per la TV, e di Giovanna, active coach di successo, bella, desiderata e affermata, che usa il sesso come affermazione di sé. Dietro l'irrefrenabile compulsione sessuale di entrambi si cela però un disperato bisogno d'amore. Giacomo e Giovanna si incontrano per un caso fortuito e per un po' parlano la "stessa lingua", condividono le stesse "passioni", fino a che le loro vicende sentimental-rocambolesche prendono strade impreviste...







ANCORA IN SALA: LAZZARO FELICE

Il nuovo film di Alice Rohrwacher è stato accolto molto positivamente a Cannes, dove è stato presentato in concorso e applaudito a lungo. Cinema italiano di cui andare realmente fieri. La storia è quella dell'amicizia tra Lazzaro, un contadino che non ha ancora vent'anni ed è talmente buono da sembrare stupido, e Tancredi, giovane come lui, ma viziato dalla sua immaginazione. Un'amicizia che nasce vera, nel bel mezzo di trame segrete e bugie. Un'amicizia che, luminosa e giovane, è la prima, per Lazzaro. E attraverserà intatta il tempo che passa e le conseguenze dirompenti della fine di un Grande Inganno, portando Lazzaro nella città, enorme e vuota, alla ricerca di Tancredi.







ANCORA IN SALA: LA TRUFFA DEI LOGAN

Dopo la saga di Ocean's Eleven, Steven Soderbergh torna al genere che gli riesce meglio, ma stavolta si allontana il più possibile dal glamour. Protagonisti de La truffa dei Logan sono due fratelli (Channing Tatum e Adam Driver) che vivono nella profonda provincia americana e ordiscono un piano tanto folle quanto geniale per rapinare un autodromo durante una corsa automobilistica. Nel cast anche Daniel Craig, in un ruolo davvero memorabile. Divertimento assicurato per chiunque ami le rapine cinematografiche perfettamente studiate.