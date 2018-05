Nuove uscite al cinema, i dieci consigli di Film.it

NOTIZIE

Archiviate le pratiche blockbuster estivi, almeno per ora, questo weekend ci offre un ampio ventaglio di scelte tra genere diversi, ma sempre con un occhio al cinema d'autore. Scoprite insieme a noi qual è il film perfetto per voi tra le nuove uscite, da Lazzaro felice a La truffa dei Logan...

IL FILM DELLA SETTIMANA: LAZZARO FELICE

Il nuovo film di Alice Rohrwacher è stato accolto molto positivamente a Cannes, dove è stato presentato in concorso e applaudito a lungo. Cinema italiano di cui andare realmente fieri. La storia è quella dell'amicizia tra Lazzaro, un contadino che non ha ancora vent’anni ed è talmente buono da sembrare stupido, e Tancredi, giovane come lui, ma viziato dalla sua immaginazione. Un’amicizia che nasce vera, nel bel mezzo di trame segrete e bugie. Un’amicizia che, luminosa e giovane, è la prima, per Lazzaro. E attraverserà intatta il tempo che passa e le conseguenze dirompenti della fine di un Grande Inganno, portando Lazzaro nella città, enorme e vuota, alla ricerca di Tancredi.







DA NON PERDERE: END OF JUSTICE

Denzel Washington è uno dei più grandi attori viventi e lo dimostra ancora una volta in End of Justice: Nessuno è innocente. Il legal thriller, diretto dal regista dell'acclamato Nightcrawler, Dan Gilroy, è incentrato su Roman J. Israel, un determinato avvocato difensore la cui carriera è stata caratterizzata da un tenace attivismo. La sua vita viene stravolta quando una serie di turbolenti eventi si scontra con i suoi ideali. Colin Farrell affianca il protagonista nel ruolo di un ricco e ambizioso avvocato che assume Roman nel suo studio legale.







LA NUOVA RAPINA DI SODERBERGH: LA TRUFFA DEI LOGAN

Dopo la saga di Ocean's Eleven, Steven Soderbergh torna al genere che gli riesce meglio, ma stavolta si allontana il più possibile dal glamour. Protagonisti de La truffa dei Logan sono due fratelli (Channing Tatum e Adam Driver) che vivono nella profonda provincia americana e ordiscono un piano tanto folle quanto geniale per rapinare un autodromo durante una corsa automobilistica. Nel cast anche Daniel Craig, in un ruolo davvero memorabile. Divertimento assicurato per chiunque ami le rapine cinematografiche perfettamente studiate.







VOGLIA DI HORROR ESTIVI: THE STRANGERS - PREY AT NIGHT

Estate è sinonimo di horror in sala. Ma i recuperi di fine stagione sono ancora di là da venire: The Strangers: Prey at Night è invece il sequel dell'ottimo home invasion di Bryan Bertino. Che torna alla sceneggiatura, ma cede la regia a Johannes Roberts (47 metri, The Other Side of the Door). Una famiglia è in viaggio per trascorrere un po’ di tempo con dei parenti lontani. La trasferta prende una piega pericolosa quando giungono in uno sperduto camping di roulotte e lo trovano misteriosamente abbandonato. Nel buio della notte, tre psicopatici mascherati fanno loro visita per spingerli oltre il limite umano.







UNA NOTTE CON LA REGINA DEL PORNO: IO SONO VALENTINA NAPPI

Valentina Nappi, nuova regina del porno italiano, è alla seconda collaborazione con la regista Monica Stambrini dopo Queen Kong, un cortometraggio erotico che fa parte del progetto Le ragazze del porno. Qui, la Stambrini riprende Valentina Nappi nel corso di una notte in compagnia dell'amico Lorenzo Branca. I due cenano insieme, chiacchierano e infine fanno sesso. Un documento che, senza nascondersi di fronte al lato esplicito del sesso, cerca di raccontare l'intimità di una donna che, per lavoro, si denuda completamente ma nasconde il suo vero io.







L'AMORE NON HA CONFINI: TUO, SIMON

Greg Berlanti, creatore dell'universo DC televisivo che include Arrow, The Flash e Supergirl, torna alla regia cinematografica per raccontare il difficile coming out di un adolescente. Simon (Nick Robinson) custodisce un segreto che non sa come rivelare agli amici e alla famiglia. Per farlo e affrontare la paura, avrà bisogno di tutto il suo coraggio (e della sua ironia). Una storia romantica che prosegue nella meritevole impresa di “normalizzare” l'amore omosessuale sul grande schermo.







UNA DONNA SOLA CONTRO IL TRAFFICO DI ESSERI UMANI: ANNA

Anna Mouglalis è una reporter che indaga sul traffico delle schiave del sesso tra la Thailandia e Montréal nel dramma/thriller di Charles-Olivier Michaud, un film del 2015 che arriva solo ora nelle sale italiane grazie a Distribuzione Indipendente. Anna si spinge troppo oltre e si scontra con un mondo ostile. Verrà rapita e subirà le stesse sevizie delle giovani donne asiatiche, oggetto del suo reportage. Segnata a vita, Anna inizia un percorso nel quale la violenza è inevitabile. Sulla sua strada incontra Sam, una guida che interverrà in maniera determinante sul suo destino.







VOGLIA DI COMMEDIA: L'ARTE DELLA FUGA

Tre uomini confusi, tre fratelli molto legati tra loro, insofferenti ma subalterni agli ossessivi genitori, sono i protagonisti de L'arte della fuga, intesa come la fuga dalle proprie responsabilità, nella commedia diretta da Brice Cauvin. Antoine (Laurent Lafitte) vive con Adar, forse comprerà con lui una casa, ma sogna Alexis. Louis (Nicolas Bedos) è innamorato di Mathilde, che incontra a Bruxelles dove lavora, ma sta per sposarsi con Julie. Gérard (Benjamin Biolay), disoccupato e testardo, sogna il ritorno della moglie Helen che lo ha lasciato, ma forse cadrà tra le braccia della materna e stravagante Ariel (Agnès Jaoui).







ANCORA IN SALA: MEKTOUB, MY LOVE

Dal regista de La vita di Adele, Abdellatif Kechiche, un altro grande film. Mektoub, My Love: Canto Uno racconta un'estate anni '90 tra sesso, amore, divertimento e grandi aspirazioni. Il protagonista è Amin (Shaïn Boumedine), aspirante sceneggiatore che si reca in una cittadina sulla costa francese per passare l'estate in famiglia. Lì ritrova Ophélie, amica di cui è innamorato. Il film è molto lungo, 175 minuti, ma vola comunque, specialmente per chi ama questo genere di storie in cui non accade di fatto nulla (come in Boyhood di Richard Linklater), e che, nonostante ciò, o forse proprio per questo, sono molto più veri e vivaci di tanto cinema che tenta di parlare dei massimi sistemi. Consigliatissimo.







