Nuove uscite al cinema: i dieci consigli di Film.it

Da Solo: A Star Wars Story a Mektoub, My Love, ecco cosa vedere in sala questo weekend

24.05.2018 - Autore: Marco Triolo







Guardiamoci in faccia: sappiamo bene che Solo: A Star Wars Story dominerà questo fine settimana. Eppure di uscite ce sono molte altre, e per tutti i gusti. Tra novità e recuperi necessari, ecco i nostri dieci consigli per chi deciderà di avventurarsi al cinema nel weekend.

IL FILM DELLA SETTIMANA: MEKTOUB, MY LOVE

Dal regista de La vita di Adele, Abdellatif Kechiche, un altro grande film. Mektoub, My Love: Canto Uno racconta un'estate anni '90 tra sesso, amore, divertimento e grandi aspirazioni. Il protagonista è Amin (Shaïn Boumedine), aspirante sceneggiatore che si reca in una cittadina sulla costa francese per passare l'estate in famiglia. Lì ritrova Ophélie, amica di cui è innamorato. Il film è molto lungo, 175 minuti, ma vola comunque, specialmente per chi ama questo genere di storie in cui non accade di fatto nulla (come in Boyhood di Richard Linklater), e che, nonostante ciò, o forse proprio per questo, sono molto più veri e vivaci di tanto cinema che tenta di parlare dei massimi sistemi. Consigliatissimo.







IMPERDIBILE NONOSTANTE TUTTO: SOLO: A STAR WARS STORY

Nella nostra recensione non ne abbiamo parlato benissimo, eppure Solo: A Star Wars Story lo andranno a vedere tutti. È inevitabile. La saga di Star Wars ha riaperto i battenti nel 2015 con Il risveglio della Forza, e Disney ha tutte le intenzioni di mantenerla viva non solo portando avanti la trilogia principale, ma realizzando quanti più spin-off sia possibile. Solo rientra in questo secondo filone e racconta le prime avventure di Han Solo (Alden Ehrenreich) e Chewbacca. Il cast include anche Woody Harrelson, Donald Glover ed Emilia Clarke. I fan duri e puri non potranno perderselo.







UN AMORE NON CONVENZIONALE: LA TERRA DI DIO

Il debutto alla regia di Francis Lee racconta una struggente storia d’amore gay. Johnny Saxby (Josh O'Connor) trascorre le giornate a spezzarsi la schiena nella fattoria di famiglia sperduta nel Nord dell’Inghilterra, in una solitudine e desolazione brutali. I suoi unici sfoghi sono l'ubriacarsi di notte in un pub locale e concedersi del sesso occasionale. Finché non incontra Gheorghe (Alec Secareanu), un affascinante ragazzo romeno che si stabilisce nella sua fattoria come lavoratore stagionale. Johnny si ritrova così a dover affrontare delle emozioni mai provate prima.





RICOMINCIARE DA CAPO: MONTPARNASSE FEMMINILE SINGOLARE

Léonor Serraille, alla sua opera prima, ha vinto il premio Camera d'Or al Festival di Cannes 2017 con Montparnasse femminile singolare. Laetitia Dosch interpreta Paula, una ragazza che torna a Parigi dopo una lunga assenza e deve ricominciare da capo, costruendo una nuova rete di amicizie e conoscenze. Una storia di indipendenza femminile che parla dei nostri tempi con leggerezza.





DUE AMICI LONTANI E VICINI: SERGIO & SERGEI – IL PROFESSORE E IL COSMONAUTA





Guarda la clip esclusiva. È il 1992, l’URSS è crollata e la Guerra Fredda è finita. Solo un uomo deve ancora scoprirlo: dall’interno della stazione spaziale MIR, Sergei, l’ultimo cosmonauta sovietico, che non può essere riportato a casa per mancanza di fondi. Nel frattempo, in una Cuba prossima al collasso, anche per Sergio, professore di filosofia marxista e radioamatore, il sogno comunista sembra essere finito. Una notte, uno scambio di frequenze radiofoniche mette casualmente in contatto Sergio e Sergei. I due diventano subito amici, e quando un meteorite colpisce e danneggia la MIR, Sergio escogita un piano per salvare Sergei. È questa la premessa del film Ernesto Daranas, che prende spunto da una figura reale (l'astronauta russo Sergej Krikalev) per raccontare una favola intrisa di realismo magico, che riflette su un periodo di grandi cambiamenti nella storia umana.







NEL BEL MEZZO DI UN GELIDO INVERNO: HOTEL GAGARIN

Giuseppe Battiston, Barbora Bobulova, Claudio Amendola e Luca Argentero sono tra i protagonisti del film di Simone Spada, una commedia divertente, poetica e sgangherata che parla di sogni, di cinema e di incontri. Cinque italiani, spiantati e in cerca di un’occasione, vengono mandati a girare un film in Armenia. Appena arrivati scoppia una guerra e il sedicente produttore sparisce con i soldi. Abbandonati all’Hotel Gagarin, isolato nei boschi e circondato dalla neve, trovano il modo di inventarsi un’originale e inaspettata occasione di felicità che non potranno mai dimenticare.







ANCORA IN SALA: LORO 1 E 2

Attualmente, nelle sale italiane, potete trovare entrambi i capitoli di Loro, film di Paolo Sorrentino che esamina gli ultimi anni di Berlusconi (Toni Servillo), il legame tra sesso e politica in Italia e la figura di un uomo carismatico dalle molte sfaccettature, e dai molti lati oscuri.

Cercacinema: vai alla scheda di Loro 1 e Loro 2 per trovare la sala più vicina e l'orario del tuo spettacolo.







ANCORA IN SALA: DOGMAN

Matteo Garrone torna alla regia e alle origini, con un film cupo ispirato a una storia vera. In una periferia sospesa tra metropoli e natura selvaggia, dove l'unica legge sembra essere quella del più forte, Marcello (Marcello Fonte) è un uomo piccolo e mite che divide le sue giornate tra il lavoro nel suo modesto salone di toelettatura per cani, l'amore per la figlia Sofia, e un ambiguo rapporto di sudditanza con Simoncino (Edoardo Pesce), un ex pugile che terrorizza l'intero quartiere. Dopo l'ennesima sopraffazione, deciso a riaffermare la propria dignità, Marcello immaginerà una vendetta dall'esito inaspettato. Siamo più dalle parti de L'imbalsamatore che di Gomorra, e il trailer lo dice a gran voce.







ANCORA IN SALA: DEADPOOL 2

I fan del primo capitolo non potranno perdere questo secondo capitolo della saga, che segna l'esordio di alcuni personaggi Marvel molto amati come Cable (Josh Brolin), mutante cyborg venuto dal futuro con l'obbiettivo di cambiarlo, e Domino (Zazie Beetz), che può manipolare le probabilità a suo favore. Ryan Reynolds torna ovviamente nel ruolo di Wade Wilson alias Deadpool, che stavolta fonda addirittura il supergruppo X-Force per fermare il piano di Cable (ma tanto lo sappiamo che alla fine diventeranno amici).







ANCORA IN SALA: AVENGERS - INFINITY WAR

Non ha bisogno di presentazioni il nuovo film Marvel. Due ore e mezza di battaglie intergalattiche combattute per la salvezza dell'umanità, con un cast altrettanto galattico. Avengers - Infinity War è senza dubbio il blockbuster dell'anno.