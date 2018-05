Nuove uscite al cinema, i dieci consigli di Film.it

NOTIZIE

Arrivati a metà maggio, e con l'estate alle porte, dobbiamo aspettarci sempre più uscite come Deadpool 2, il nuovo film dell'eterna saga degli X-Men. Eppure, il sequel interpretato da Ryan Reynolds è una mosca bianca in un weekend che include parecchie commedie e drammi intimi, privi di effetti speciali. Come l'attesissimo Dogman, nuovo film di Matteo Garrone che arriva nelle sale contemporaneamente alla sua première al Festival di Cannes. Diamo insieme uno sguardo alle uscite del weekend.

IL FILM DELLA SETTIMANA: DOGMAN

Matteo Garrone torna alla regia e alle origini, con un film cupo ispirato a una storia vera. In una periferia sospesa tra metropoli e natura selvaggia, dove l'unica legge sembra essere quella del più forte, Marcello (Marcello Fonte) è un uomo piccolo e mite che divide le sue giornate tra il lavoro nel suo modesto salone di toelettatura per cani, l'amore per la figlia Sofia, e un ambiguo rapporto di sudditanza con Simoncino (Edoardo Pesce), un ex pugile che terrorizza l'intero quartiere. Dopo l'ennesima sopraffazione, deciso a riaffermare la propria dignità, Marcello immaginerà una vendetta dall'esito inaspettato. Siamo più dalle parti de L'imbalsamatore che di Gomorra, e il trailer lo dice a gran voce.







IL RITORNO DEL MERCENARIO SBOCCATO: DEADPOOL 2





Il quiz - Sei più Deadpool o Cable? I fan del primo capitolo non potranno perdere questo secondo capitolo della saga, che segna l'esordio di alcuni personaggi Marvel molto amati come Cable (Josh Brolin), mutante cyborg venuto dal futuro con l'obbiettivo di cambiarlo, e Domino (Zazie Beetz), che può manipolare le probabilità a suo favore. Ryan Reynolds torna ovviamente nel ruolo di Wade Wilson alias Deadpool, che stavolta fonda addirittura il supergruppo X-Force per fermare il piano di Cable (ma tanto lo sappiamo che alla fine diventeranno amici).







DALLA FRANCIA CON AMORE: FAMIGLIA ALLARGATA

Il copione dello scapolo convinto che si fa ammaliare dalle gioie della paternità è vecchio quanto il cinema. Lo ritroviamo senza particolari varianti in questa commedia per famiglie diretta da Emmanuel Gillibert, in cui Arnaud Ducret interpreta Antoine, scapolo donnaiolo la cui vita viene messa sottosopra quando si ritrova a convivere con una madre divorziata. Niente più feste, niente più ragazze, ma forse è quello di cui Antoine aveva bisogno.

JOHN CENA RE DELLA COMMEDIA: GIÙ LE MANI DALLE NOSTRE FIGLIE

Dalla Francia agli USA, ma sempre con la famiglia in testa. Giù le mani dalle nostre figlie è la nuova commedia interpretata da John Cena, che vede i genitori di tre ragazze adolescenti allearsi per impedire che le tre tengano fede al loro patto segreto: perdere la verginità al ballo scolastico. Per chi è alla ricerca di un tipo di commedia decisamente più esplicito.







LA STORIA DI UN RAGAZZO: THEY

L'esordio della regista Anahita Ghazvinizadeh arriva dallo scorso Festival di Cannes. Al centro le vicende di J, ragazzo di quattordici anni che esplora la sua identità sessuale mentre segue una terapia ormonale per ritardare la pubertà. J preferisce il pronome “they”, “loro”. Dopo due anni di terapia, J deve decidere se effettuare o no la transizione. Durante il week-end decisivo, mentre i suoi/loro genitori sono in viaggio, la sorella di J e il suo ragazzo iraniano arrivano per prendersi cura di lui/loro.







UNA MAGIA CI SALVERÀ: ABRACADABRA

Da Pablo Berger, regista di Blancanieves, una commedia fantastica incentrata su Carmen e Carlo, una coppia di Madrid che si reca al matrimonio del nipote. Dopo il taglio della torta, Pepe, il cugino di Carmen, chiede dei volontari per il suo numero amatoriale di ipnosi. Carlo è ben felice di parteciparvi, ma finisce per essere posseduto da uno spettro. E tutto va a rotoli...







SCHWARZENEGGER RACCONTA: LE MERAVIGLIE DEL MARE

Diretto da Jean-Michel Cousteau e raccontato da Arnold Schwarzenegger, Le meraviglie del mare è un documentario che pone l'attenzione sulla salvaguardia dell'ecosistema marino. Grazie alle nuove tecniche di ripresa 3D, gli spettatori potranno immergersi in un incredibile mondo subacqueo, mentre Cousteau s’imbarca, con i figli Celine e Fabien e la sua troupe, in un viaggio dalle isole Fiji alle Bahamas, per esplorare oceani sconosciuti e scoprire di più su ciò che li minaccia.







L'ULTIMO RUOLO DI EMMANUELLE RIVA: PARIGI A PIEDI NUDI

Dominique Abel e Fiona Gordon sono registi e interpreti di questa commedia che include l'ultima interpretazione della grande Emmanuelle Riva. La monotona vita di Fiona (Gordon), eccentrica bibliotecaria in un paesino sperduto fra i ghiacci canadesi, viene improvvisamente turbata dall’arrivo di una lettera allarmante inviatale da zia Martha (Riva), stravagante novantenne che vive a Parigi. Fiona salta sul primo aereo per correre in soccorso della zia, ma una volta arrivata nella capitale francese scopre che l’anziana è misteriosamente (e volontariamente) scomparsa. Sulle tracce della fuggitiva, Fiona incappa in Dom (Abel), galante clochard parigino, vanitoso e a suo modo affascinante, che si innamora di lei e non vuole più lasciarla sola.







ANCORA IN SALA: LORO 1 E 2

Attualmente, nelle sale italiane, potete trovare entrambi i capitoli di Loro, film di Paolo Sorrentino che esamina gli ultimi anni di Berlusconi (Toni Servillo), il legame tra sesso e politica in Italia e la figura di un uomo carismatico dalle molte sfaccettature, e dai molti lati oscuri.

Cercacinema: vai alla scheda di Loro 1 e Loro 2 per trovare la sala più vicina e l'orario del tuo spettacolo.







ANCORA IN SALA: L'ISOLA DEI CANI



Dopo Fantastic Mr. Fox, Wes Anderson torna a girare un film animato in stop-motion. Il suo L'isola dei cani viaggia verso il Sol Levante. Nella recensione di Film.it scriviamo: “Allontanandosi da casa Anderson non fa altro che riscoprire il suo stile in una nuova veste se possibile ancora più forte e precisa. Lo snobismo dei suoi personaggi si fa senso dell'humor grottesco e tutto ciò che vediamo animarsi davanti agli occhi ha una carica visiva senza precedenti”.