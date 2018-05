Nuove uscite al cinema, i dieci consigli di Film.it

NOTIZIE

Chi sfiderà gli Avengers questa settimana? Il primo a farlo è Joaquin Phoenix con una nuova grandissima prova attoriale nell'ottimo A Beautiful Day.



Scoprite i dieci consigli di Film.it e decidete: qual è il vostro film della settimana?

Wes Anderson torna a girare un film animato in stop-motion. Il suo L'isola dei cani viaggia verso il Sol Levante. Nella recensione di Film.it scriviamo: "allontanandosi da casa Anderson non fa altro che riscoprire il suo stile in una nuova veste se possibile ancora più forte e precisa. Lo snobismo dei suoi personaggi si fa senso dell'humor grottesco e tutto ciò che vediamo animarsi davanti agli occhi ha una carica visiva senza precedenti".



Manuel è una di quelle da tenere d'occhio. SI tratta infatti di una delle prove più intense che vedremo nel cinema italiano di quest'anno. Il film, precedentemente presentato al Festival di Venezia, arriva adesso nelle sale. Lattanzi è protagonista di questo racconto di formazione sviluppato in un contesto tanto disperato quanto reale. Onesto. Il suo ruolo è quello di un ragazzo di diciotto anni che esce da un istituto per minori privi di sostegno familiare, una struttura molto simile a quella nella quale il giovane attore si è infiltrato in incognito per prepararsi al ruolo.



Toni Servillo nei panni di Lui. Lui ovvero Silvio. Eccolo abbracciato alla moglie Veronica (Elena Sofia Ricci) in una scena del nuovo film di Paolo Sorrentino, Loro 1. Nelle parole del regista. "un racconto di finzione, in costume, che narra di fatti verosimili o inventati, in Italia, tra il 2006 e il 2010. Attraverso una serie di personaggi, il film vuole tratteggiare un momento storico definitivamente chiuso che, in una visione molto sintetica delle cose, potrebbe definirsi amorale, decadente, ma straordinariamente vitale".



Veloce come il vento. E la ritroveremo presto nel dramma Youtopia. "Questo personaggio aveva bisogno del torbido più torbido della mia anima" - così ha dichiarato l'attrice La ventiduenne bolognese Matilda De Angelis è stata da poco premiata a Berlino tra le giovani star da tenere d'occhio nel panorama del cinema europeo. L'abbiamo già vista in. E la ritroveremo presto nel dramma. "Questo personaggio aveva bisogno del torbido più torbido della mia anima" - così ha dichiarato l'attrice nell'intervista con Film.it rilasciata lo scorso febbraio . Nel film la vediamo nei panni di "una ragazzina che mette all'asta la propria verginità su internet. Fa la webcam girl, e si prostituisce".





Penélope Cruz e Javier Bardem insieme sullo schermo per raccontare la vita di Pablo Escobar, il trafficante di droga più famoso al mondo. Dall'ascesa criminale all'inizio degli anni Ottanta fino alla morte nel 1993, passando per gli anni del narcoterrorismo, della lotta contro la possibile estradizione negli USA e del rapporto con la giornalista Virginia Vallejo che, dopo essere stata a lungo la sua amante, decise di collaborare con la giustizia favorendo la sua cattura.

Grosso e ancora più grosso. C'è Dwayne "The Rock" Johnson al centro di Rampage, film tratto da un celebre videogame anni '80. Ma ci sono anche mostri giganti che radono al suolo intere città. Uno spettacolone diretto da Brad Peyton (Viaggio nell'isola misteriosa, San Andreas) e condito con effetti speciali all'avanguardia. Per chi cerca il cinema fantastico senza pretese, questa è la scelta perfetta.

Il film che rivoluzionerà il cinema dei supereroi. Due ore e mezza di battaglie intergalattiche combattute per la salvezzd dell'umanità. Avengers - Infinity War è senza dubbio il blockbuster dell'anno. Un film che non ha bisogno di presentazioni.