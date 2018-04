Nuove uscite al cinema, i dieci consigli di Film.it

NOTIZIE

L'horror davanti a tutti. Il film della settimana s'intitola infatti Ghost Stories, una storia a episodi che garantisce tensione e divertimento. Un film dell'orrore vecchio stile, altamente intelligente e sorprendente fino alla fine. C'è questo film e ce ne sono altri nove da tenere d'occhio questa settimana: grandi attrici come Juliette Binoche e Jessica Chastain, mostri giganti, alieni con un udito avanzato, trafficanti di droga, ricchi, poveri e ci sono perfino Oscar Wilde e Terence Hill.



Scorrete fino in fondo l'articolo e rispondete alla domanda: qual è il vostro film della settimana?



Tre storie sul paranormale. Paura e sangue. Ma anche quella sensazione di divertimento che solo un horror può garantire. Questo è Ghost Stories, tratto dall'omonima play teatrale del 2010 andata in scena anche nel West End di Londra. Seguiremo dunque un esperto di paranormale che indaga su tre "incidenti sovrannaturali" in Inghilterra: quello che accade a un guardiano notturno al lavoro in una vecchia fabbrica, il caso di un giovane la cui macchina si ferma improvvisamente e le vicende di un uomo d'affari in attesa della nascita del figlio.



Tre storie sul paranormale. Paura e sangue. Ma anche quella sensazione di divertimento che solo un horror può garantire. Questo è Ghost Stories, tratto dall'omonima play teatrale del 2010 andata in scena anche nel West End di Londra. Seguiremo dunque un esperto di paranormale che indaga su tre "incidenti sovrannaturali" in Inghilterra: quello che accade a un guardiano notturno al lavoro in una vecchia fabbrica, il caso di un giovane la cui macchina si ferma improvvisamente e le vicende di un uomo d'affari in attesa della nascita del figlio.

Aaron Sorkin. Lo sceneggiatore premio Oscar per The Social Network e creatore di serie TV come The West Wing e The Newsroom, debutta dietro la macchina da presa per raccontare la vera storia di Molly Bloom, ex sciatrice professionista che, dopo non esser riuscita a qualificarsi per le olimpiadi, è diventata una delle principali organizzatrici di tornei di poker - anche underground - di Los Angeles. Fino al giorno del suo arresto da parte dell'FBI. Tra i suoi 'clienti' sono emersi nomi come quelli di Ben Affleck, Leonardo DiCaprio o Tobey Maguire, oltre a quelli di importanti esponenti del mondo della finanza e della politica.



Aaron Sorkin. Lo sceneggiatore premio Oscar per The Social Network e creatore di serie TV come The West Wing e The Newsroom, debutta dietro la macchina da presa per raccontare la vera storia di Molly Bloom, ex sciatrice professionista che, dopo non esser riuscita a qualificarsi per le olimpiadi, è diventata una delle principali organizzatrici di tornei di poker - anche underground - di Los Angeles. Fino al giorno del suo arresto da parte dell'FBI. Tra i suoi 'clienti' sono emersi nomi come quelli di Ben Affleck, Leonardo DiCaprio o Tobey Maguire, oltre a quelli di importanti esponenti del mondo della finanza e della politica.

Terence Hill che a 79 anni torna dietro la macchina da presa e lo fa con il cuore in mano per raccontare una storia di amicizia on the road. Quello di Hill è un bentornato sul grande schermo dopo gli ultimi anni dedicati quasi totalmente a Don Matteo in TV.



Atmosfere western, avventura, ma anche un viaggio spirituale. Questo è il nuovo film di Terence Hill che a 79 anni torna dietro la macchina da presa e lo fa con il cuore in mano per raccontare una storia di amicizia on the road. Quello di Hill è un bentornato sul grande schermo dopo gli ultimi anni dedicati quasi totalmente a Don Matteo in TV.

Frammenti di un discorso amoroso di Roland Barthes (Einaudi). In L'amore secondo Isabelle, diretto da

Un'altra donna bellissima e memorabile interpretata sullo schermo da Juliette Binoche . Eccola nei panni di una cinquantenne divorziata nel film liberamente ispirato adi(Einaudi). In, diretto da Claire Denis , la vediamo innamorarsi, illudersi, soffrire, ma non perdere mai la speranza nell’amore.





Penélope Cruz e Javier Bardem insieme sullo schermo per raccontare la vita di Pablo Escobar, il trafficante di droga più famoso al mondo. Dall'ascesa criminale all'inizio degli anni Ottanta fino alla morte nel 1993, passando per gli anni del narcoterrorismo, della lotta contro la possibile estradizione negli USA e del rapporto con la giornalista Virginia Vallejo che, dopo essere stata a lungo la sua amante, decise di collaborare con la giustizia favorendo la sua cattura.

Il nuovo film di Daniele Luchetti è interpretato da uno degli attori di punta del cinema italiano di oggi. Giallini è Numa Tempesta, un finanziere che gestisce un fondo da un miliardo e mezzo di euro e abita da solo nel suo immenso hotel deserto. Tempesta ha soldi, carisma, fiuto per gli affari e pochi scrupoli. Un giorno la legge gli presenta il conto: a causa di una vecchia condanna per evasione fiscale dovrà scontare un anno di pena ai servizi sociali in un centro di accoglienza. E così, il potente Numa dovrà mettersi a disposizione di chi non ha nulla, degli ultimi. Evasione fiscale, leggi ad personam e solitudine al centro di una commedia che intende riflettere sui problemi italiani.





Grosso e ancora più grosso. C'è Dwayne "The Rock" Johnson al centro di Rampage, film tratto da un celebre videogame anni '80. Ma ci sono anche mostri giganti che radono al suolo intere città. Uno spettacolone diretto da Brad Peyton (Viaggio nell'isola misteriosa, San Andreas) e condito con effetti speciali all'avanguardia. Per chi cerca il cinema fantastico senza pretese, questa è la scelta perfetta.





Rupert Everett debutta alla regia e interpreta Oscar Wilde in The Happy Prince, storia del celebre scrittore che, confinato in una modesta pensione di Parigi negli ultimi giorni della sua vita, rivive come in un vivido sogno i ricordi del suo passato, le passioni che l'hanno travolto e la fatale relazione con Lord Alfred Douglas (Colin Morgan). Ma anche il grande rimorso nei confronti della moglie Constance (Emily Watson) per aver gettato lei e i loro figli nello scandalo dopo l'estrema condanna per la sua omosessualità. Ad accompagnarlo in questo ultimo viaggio l'amore e la dedizione di Robbie Ross (Edwin Thomas) e l'affetto del suo più caro amico Reggie Turner (Colin Firth).

John Krasinski, attore e regista, mette in scena un horror raggelante ma dal grande cuore. Un'allegoria sulla famiglia in cui recita accanto alla moglie Emily Blunt. Ma anche un monster movie in cui i protagonisti si ritrovano ad affrontare creature provenienti dallo spazio, cieche ma sensibili ai rumori. Una battaglia che si svolge nel silenzio più totale ed è intrisa di una tensione potentissima. Un grande horror d'autore per i veri amanti del genere.