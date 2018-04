Nuove uscite al cinema, i dieci consigli di Film.it

NOTIZIE

Da Rampage a The Happy Prince, ecco cosa vedere in sala questo weekend

11.04.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Secondo weekend di aprile all'insegna di uscite meno strillate. A parte, blockbuster interpretato da The Rock e tratto da un famoso videogioco, ci troviamo di fronte principalmente a produzioni d'autore e indipendenti, film italiani e documentari musicali. Diamo uno sguardo alle uscite del fine settimana. Scopri insieme a noi quale sarà il tuo film del weekend.

IL FILM DELLA SETTIMANA: RAMPAGE – FURIA ANIMALE





QUI LA NOSTRA VIDEOINTERVISTA A THE ROCK! Grosso e ancora più grosso. C'è Dwayne “The Rock” Johnson al centro di Rampage, film tratto da un celebre videogame anni '80. Ma ci sono anche mostri giganti che radono al suolo intere città. Uno spettacolone diretto da Brad Peyton (Viaggio nell'isola misteriosa, San Andreas) e condito con effetti speciali all'avanguardia. Per chi cerca il cinema fantastico senza pretese, questa è la scelta perfetta.

MARCO GIALLINI ALLO SBARAGLIO: IO SONO TEMPESTA

Il nuovo film di Daniele Luchetti è interpretato da uno degli attori di punta del cinema italiano di oggi. Giallini è Numa Tempesta, un finanziere che gestisce un fondo da un miliardo e mezzo di euro e abita da solo nel suo immenso hotel deserto. Tempesta ha soldi, carisma, fiuto per gli affari e pochi scrupoli. Un giorno la legge gli presenta il conto: a causa di una vecchia condanna per evasione fiscale dovrà scontare un anno di pena ai servizi sociali in un centro di accoglienza. E così, il potente Numa dovrà mettersi a disposizione di chi non ha nulla, degli ultimi. Evasione fiscale, leggi ad personam e solitudine al centro di una commedia che intende riflettere sui problemi italiani.







IL RITORNO DI KIM KI-DUK: IL PRIGIONIERO COREANO

Un umile pescatore nordcoreano si ritrova coinvolto in una crisi internazionale quando sconfina per errore in Corea del Sud. Il grande regista Kim Ki-duk torna dietro la macchina da presa per realizzare una critica caustica del suo Paese e della tensione tra le due Coree. Un'opera che arriva anche a toccare territori da spy story, ma sempre nello stile spiazzante e personale dell'autore.







UNA NOSTALGICA RIUNIONE DI FAMIGLIA: LA CASA SUL MARE

In una pittoresca villa affacciata sul mare di Marsiglia, tre fratelli si ritrovano attorno all’anziano padre: Angela fa l’attrice e si è trasferita a Parigi, Joseph è un aspirante scrittore innamorato di una ragazza che ha la metà dei suoi anni, e Armand, l’unico a vivere ancora in paese, gestisce il piccolo ristorante di famiglia. Il tempo passato insieme è l’occasione per fare un bilancio, tra ideali ed emozioni, aspirazioni e nostalgie. Finché un arrivo imprevisto, dal mare, porterà scompiglio nelle vite di tutti. Il nuovo film di Robert Guédiguian (Le nevi del Kilimangiaro) riflette con garbo sul trascorrere del tempo. Per chi ama il dramma d'autore francese e le ambientazioni sulla Costa Azzurra.







NICK CAVE IN UNO SPETTACOLO MOZZAFIATO: DISTANT SKY

Nel settembre 2016, a un anno dalla tragica scomparsa del figlio, Nick Cave pubblica il suo ultimo album in studio, Skeleton Tree. Ora potrete rivivere live le emozioni di quel disco grazie a questo film concerto che racconta la tappa di Copenaghen di un tour incredibile, iniziato in Australia e proseguito negli Stati Uniti per terminare quindi in Europa, raccogliendo alcune delle migliori recensioni dell’intera carriera di Nick Cave & The Bad Seeds.







UN WEEKEND DA LEONESSE: IL VIAGGIO DELLE RAGAZZE

Regina Hall, Queen Latifah, Jada Pinkett Smith e Tiffany Haddis sono le protagoniste di questa commedia nel ruolo di quattro vecchie amiche che partono alla volta di New Orleans per la nuova edizione dell’Essence Festival. Nel corso di un weekend, i legami si rinsaldano, le emozioni si accendono e fra musica, balli sfrenati, alcool, risse e flirt sembrano essere tornati i giorni d’oro della gioventù.







GLI ULTIMI GIORNI DI OSCAR WILDE: THE HAPPY PRINCE

Rupert Everett debutta alla regia e interpreta Oscar Wilde in The Happy Prince, storia del celebre scrittore che, confinato in una modesta pensione di Parigi negli ultimi giorni della sua vita, rivive come in un vivido sogno i ricordi del suo passato, le passioni che l’hanno travolto e la fatale relazione con Lord Alfred Douglas (Colin Morgan). Ma anche il grande rimorso nei confronti della moglie Constance (Emily Watson) per aver gettato lei e i loro figli nello scandalo dopo l’estrema condanna per la sua omosessualità. Ad accompagnarlo in questo ultimo viaggio l’amore e la dedizione di Robbie Ross (Edwin Thomas) e l’affetto del suo più caro amico Reggie Turner (Colin Firth).







TUTTI GLI UOMINI DI LIAM NEESON: THE SILENT MAN

Liam Neeson torna in un ruolo non-action ma non per questo meno iconico. È infatti l'agente speciale FBI Mark Felt, ovvero il famigerato “Gola Profonda” che, attraverso le sue rivelazioni ai giornalisti Woodward e Bernstein, scatenò lo scandalo Watergate. The Silent Man è diretto da Peter Landesman, autore di un film che non ci era affatto piaciuto – Parkland, sull'assassinio di Kennedy – ma la materia dovrebbe attirare in sala chi ama i buoni vecchi thriller politici alla Tutti gli uomini del presidente.







IL RITORNO DI GNOMEO E GIULIETTA: SHERLOCK GNOMES

Gnomeo e Giulietta tornano in una nuova avventura, stavolta in compagnia di Sherlock Gnomes – il famoso detective e protettore degli gnomi da giardino – e del suo aiutante Watson, impegnati a risolvere un mistero: qualcuno sta rapendo tutti gli gnomi da giardino della città. L’indagine catapulterà i nostri piccoli amici in una rocambolesca avventura, facendo scoprire loro un lato nascosto di Londra.





ANCORA IN SALA: A QUIET PLACE – UN POSTO TRANQUILLO

John Krasinski, attore e regista, mette in scena un horror raggelante ma dal grande cuore. Un'allegoria sulla famiglia in cui recita accanto alla moglie Emily Blunt. Ma anche un monster movie in cui i protagonisti si ritrovano ad affrontare creature provenienti dallo spazio, cieche ma sensibili ai rumori. Una battaglia che si svolge nel silenzio più totale ed è intrisa di una tensione potentissima. Un grande horror d'autore per i veri amanti del genere.