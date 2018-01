Nuove uscite al cinema: i dieci consigli di Film.it

NOTIZIE

Grandi attori, ottime lezioni di storia. Commedie in grando tanto di far ridere quanto di far piangere. Saghe horror che tornano, in forma più o meno convincente, ma sempre pronte a farci saltare dalla poltrona. Ecco le nuove uscite della settimana e altrettanti titoli che troverete ancora in sala..



Qual è il vostro film della settimana? Scopritelo arrivando in fondo all'articolo.



Cercate una grande prova attoriale offerta da uno dei più grandi attori? Cercate uno splendido film sulla ragion di stato ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale? L'ora più buia è la risposta a tutte queste domande. L'interpretazione di Gary Oldman nei panni di Winston Churchill vale il prezzo del biglietto. Il periodo storico presentato nel film offre allo spettatore la possibilità di studiare l'evento di Dunkirk da un'altra angolazione. Questo è lo splendido film diretto da Joe Wright che con ogni probabilità farà vincere a Oldman il suo primo strameritato Oscar.



Helen Mirren e Donald Sutherland sposati da molto tempo. Lei ha un tumore e deve curarsi, lui soffre di Alzheimer e sta dimenticando la sua intera vita pezzo per pezzo. In testa gli rimane solo una cosa: le pagine dei libri che insegnava a scuola, in quanto professore di letteratura. Insieme, fuggendo da trattamenti medici già programmati dai due figli, intraprendono un viaggio per essere libero almeno un'ultima volta. La destinazione: Key West, nelle isole Keys della Florida, dove si trova la casa di Ernest Hemingway. Si sorride, si ride e poi ci si sente un po' in colpa per averlo fatto in questo toccante film di Paolo Virzì in cui è facilissimo innamorarsi dei protagonisti.



Demoni, possessioni, e un nuovo viaggio nell'Altrove. Insidious arriva al quarto round tra alcune scelte azzeccate ma altrettanti passi falsi. Il primo capitolo ci aveva terrorizzati, il secondo aveva trovato una strada originale per lo sviluppo di un sequel. Questo quarto episodio, ancora una volta un prequel, riesce comunque a fare meglio del già dimenticato



LA SORPRESA: MARLINA, OMICIDA IN QUATTRO ATTI



Un film forte. Una protagonista in grado di lasciare il segno. Marlina, omicida in quattro atti - precedentemente presentato alla Quinzaine des Réalisateurs di Cannes - è la sorpresa di questa settimana. Il film che vale la pena vedere. Un film duro. Da difendere. Da non perdere. La storia di Marlina, che vive a Sumba in Indonesia. La donna risparmiando per poter seppellire il marito secondo i riti tradizionali. Un uomo si presenta alla sua porta e, impassibile, la informa che lui e sei compagni sono venuti per prenderle tutti i soldi, il bestiame e infine per stuprarla. Mentre è costretta a preparare la cena ai suoi aggressori, Marlina medita la propria vendetta. Intraprenderà un coraggioso viaggio alla ricerca di giustizia e lungo il suo percorso non smetterà di combattere contro un mondo che sembra essere dominato soltanto dalla violenza.

Frances McDormand fresca di vittoria ai Golden Globe come migliore attrice protagonista per la sua prova perfetta in Tre manifesti a Ebbing, Missouri. Film che segna il grande ritorno della commedia nera. Si ride molto, i dialoghi sono costruiti in maniera chirurgica, gli scambi tra una durissima e cinica McDormand e i poveracci che tentano di mettersi sulla sua strada sono esilaranti. I tempi comici di ogni singolo membro del cast eccellenti. Il regista Martin McDonagh sa davvero come far respirare le singole scene in modo che durino sempre il tempo giusto per ottenere ciò che serve. E lascia il segno.



ANCORA IN SALA: JUMANJI – BENVENUTI NELLA GIUNGLA

Divertentissimo e spensierato questo sequel di Jumanji, un'avventura confezionata con gusto e interpretata da un cast perfetto – Dwayne “The Rock” Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan – che si incastra come i pezzi di un orologio. E guarda agli anni '90 senza quella nostalgia pedante che ha invaso il mondo della cultura popolare. Dirige Jake Kasdan, figlio del grande Lawrence. Una goduria per tutta la famiglia.

ANCORA IN SALA: TUTTI I SOLDI DEL MONDO

Secondo film in pochi mesi per Ridley Scott, che a ottant'anni ancora tiene testa ai colleghi più giovani e sforna una quantità di opere diversissime a ritmi micidiali. Forse anche troppo, vista la scarsa riuscita di Alien: Covenant e le critiche non proprio lusinghiere a questo Tutti i soldi del mondo, che racconta del rapimento di John Paul Getty III. Una cosa su cui tutti sono d'accordo? Christopher Plummer fa un grandissimo lavoro al posto del cancellato Kevin Spacey. Riuscito o meno, è un film da vedere perché Sir Ridley è sempre il numero uno.