Nuove uscite al cinema: i dieci consigli di Film.it

Tre manifesti a Ebbing, Missouri



Per chi non ama la commedia nera, c'è anche spazio per una commedia più "tradizionale". Tradizionale perché quello con Carlo Verdone è ormai un appuntamento cinematografico. L'attore e regista torna nei cinema con Benedetta follia, ancora prontissimo a farvi lasciare la sala di buon umore.



Vi presentiamo dunque i dieci titoli da vedere in sala. E vi chiediamo: quale sarà il vostro film del weekend? La seconda settimana del 2018 segna l'arrivo nei cinema di uno dei film da non perdere di questi dodici mesi che ci aspettano. Stiamo parlando di Tre manifesti a Ebbing, Missouri, già trionfatore ai Golden Globe e pronto a farsi valere anche ai prossimi Oscar. Per chi non ama la commedia nera, c'è anche spazio per una commedia più "tradizionale". Tradizionale perché quello con Carlo Verdone è ormai un appuntamento cinematografico. L'attore e regista torna nei cinema con Benedetta follia, ancora prontissimo a farvi lasciare la sala di buon umore.

Frances McDormand fresca di vittoria ai Golden Globe come migliore attrice protagonista per la sua prova perfetta in Tre manifesti a Ebbing, Missouri. Film che segna il grande ritorno della commedia nera. Si ride molto, i dialoghi sono costruiti in maniera chirurgica, gli scambi tra una durissima e cinica McDormand e i poveracci che tentano di mettersi sulla sua strada sono esilaranti. I tempi comici di ogni singolo membro del cast eccellenti. Il regista Martin McDonagh sa davvero come far respirare le singole scene in modo che durino sempre il tempo giusto per ottenere ciò che serve. E lascia il segno.



Frances McDormand fresca di vittoria ai Golden Globe come migliore attrice protagonista per la sua prova perfetta in Tre manifesti a Ebbing, Missouri. Film che segna il grande ritorno della commedia nera. Si ride molto, i dialoghi sono costruiti in maniera chirurgica, gli scambi tra una durissima e cinica McDormand e i poveracci che tentano di mettersi sulla sua strada sono esilaranti. I tempi comici di ogni singolo membro del cast eccellenti. Il regista Martin McDonagh sa davvero come far respirare le singole scene in modo che durino sempre il tempo giusto per ottenere ciò che serve. E lascia il segno.



C'è anche Robert Englund in The Midnight Man, horror appena sbarcato nelle nostre sale. L’uomo di mezzanotte del titolo è un essere malvagio che trasforma i peggiori incubi in realtà. La presenza del buon vecchio "Fred Krueger" nel cast è comunque garanzia di qualche salto di paura sulla poltrona.



C'è anche Robert Englund in The Midnight Man, horror appena sbarcato nelle nostre sale. L'uomo di mezzanotte del titolo è un essere malvagio che trasforma i peggiori incubi in realtà. La presenza del buon vecchio "Fred Krueger" nel cast è comunque garanzia di qualche salto di paura sulla poltrona.





Artista, inventore, genio. Nel film diretto dall'italiano Sergio Manfio, Leonardo Da Vinci è un ragazzo con un'avvincente storia da raccontare. Quella di una caccia al tesoro. Una corsa contro il tempo e contro un gruppo di pirati interessati anche loro alla ricerca del tesoro.

ANCORA IN SALA: MORTO STALIN, SE NE FA UN ALTRO

Un cast che include Steve Buscemi, Olga Kurylenko, Jason Isaacs, Rupert Friend, Andrea Riseborough, Jeffrey Tambor, Paddy Considine e Michael Palin. Morto Stalin, se ne fa un altro è una commedia che racconta i giorni della successione a Stalin nell'Unione Sovietica degli anni '50 con un piglio fresco ed esilarante. Dirige il creatore di Veep, Armando Iannucci.

ANCORA IN SALA: JUMANJI – BENVENUTI NELLA GIUNGLA

Divertentissimo e spensierato questo sequel di Jumanji, un'avventura confezionata con gusto e interpretata da un cast perfetto – Dwayne “The Rock” Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan – che si incastra come i pezzi di un orologio. E guarda agli anni '90 senza quella nostalgia pedante che ha invaso il mondo della cultura popolare. Dirige Jake Kasdan, figlio del grande Lawrence. Una goduria per tutta la famiglia.

ANCORA IN SALA: TUTTI I SOLDI DEL MONDO

Secondo film in pochi mesi per Ridley Scott, che a ottant'anni ancora tiene testa ai colleghi più giovani e sforna una quantità di opere diversissime a ritmi micidiali. Forse anche troppo, vista la scarsa riuscita di Alien: Covenant e le critiche non proprio lusinghiere a questo Tutti i soldi del mondo, che racconta del rapimento di John Paul Getty III. Una cosa su cui tutti sono d'accordo? Christopher Plummer fa un grandissimo lavoro al posto del cancellato Kevin Spacey. Riuscito o meno, è un film da vedere perché Sir Ridley è sempre il numero uno.

ANCORA IN SALA: COCO

La Pixar torna al cinema con questa bizzarra storia ambientata nel mondo dei morti di tradizione messicana. Al centro della storia c'è Miguel, un ragazzo che vorrebbe diventare musicista, ma vive in una famiglia in cui la musica è stata bandita da generazioni. Per una serie di strani eventi si ritrova nella Terra dell'Aldilà, dove vivrà un'avventura alla scoperta dei segreti della sua famiglia. Dirige Lee Unkrich, regista di Toy Story 3.

ANCORA IN SALA: LA RUOTA DELLE MERAVIGLIE

Woody Allen torna alla regia con un film che è stato definito uno dei migliori della sua produzione recente. La ruota delle meraviglie è ambientato tra le spiagge e le giostre di Coney Island, New York, negli anni '50, e vede Kate Winslet nei panni di Ginny, ex attrice malinconica ed emotivamente instabile che lavora come cameriera. Un giorno le capita in casa Carolina (Juno Temple), figlia di suo marito Humpty (Jim Belushi) in fuga dai gangster. La ragazza svilupperà una storia d'amore con Mickey (Justin Timberlake), un bagnino di bell'aspetto che sogna di diventare scrittore, di cui è innamorata anche Ginny. Un dramma di impianto teatrale con una protagonista femminile fortissima, azzeccata quanto la Cate Blanchett di Blue Jasmine.

ANCORA IN SALA: STAR WARS – GLI ULTIMI JEDI

Non ha bisogno di presentazioni Episodio VIII, che ci riporta nella Galassia Lontana Lontana per una nuova dose di azione e combattimenti con le spade laser. Daisy Ridley, John Boyega e Oscar Isaac sono affiancati dai protagonisti storici della saga di George Lucas, Mark Hamill e Carrie Fisher (nel suo ultimo ruolo). Adam Driver torna nei panni del non convintissimo cattivo Kylo Ren, figlio di Han Solo e Leia. Ovviamente da non perdere.

