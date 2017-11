Nuove uscite al cinema: i dieci consigli di Film.it

NOTIZIE

18.11.2017



Cinque supereroi, due ragazzi innamorati, un amore tra marito e moglie messo a dura prova dalla malattia dell'uomo. E poi ci sono anche una ragazza che combatte il suo isolamento rifugiandosi in un mondo tutto suo, gli eroi del cinema d'animazione di Enzo d'Alò e Jessica Chastain, attrice in grado di fare la differenza all'interno di un film.



Questi sono solo alcuni dei nuovi titoli appena arrivati in sala. Scorrete l'articolo fino in fondo per scoprire i nostri dieci consigli e trovare la risposta alla domanda: qual è il vostro film della settimana?



Amori e differenze culturali. Risate e tragedie. Dolori ma sopratutto gioie. The Big Sick è uno dei titoli più sorprendenti dell'anno per come descrive i rapporti umani in tutta la loro complessità trovando comunque una chiave narrativa semplice, vincente e diretta al cuore degli spettatori. La storia d'amore tra il ragazzo pakistano e la ragazza americana, ostacolati dalle loro differenze culturali, vira presto al family movie e alla sincera missione di affrontare il cinema sentimentale evitando non pochi cliché. Da non perdere.



Andrew Garfield e Claire Foy), un legame diventato più forte quando l'uomo, colpito da polio a soli ventotto anni, è rimasto paralizzato dal collo in giù.



Cavendish ha vissuto fino alla fine attaccato a un respiratore, lottando a sua volta per fare avanzare la tecnologia di queste macchine, in modo da permettere alle persone affette da simili condizioni di lasciare l'ospedale e vivere una vita quasi normale.



Il dramma sentimentale è diretto da Andy Serkis.



ANCORA IN SALA: THE PLACE



Dimenticate i toni di Perfetti sconosciuti, The Place è nero, oscuro. E nell'oscurità cerca di trovare il suo fascino. Il nuovo film di Paolo Genovese racconta di un misterioso uomo che siede sempre allo stesso tavolo di un ristorante, pronto a esaudire i più grandi desideri di otto visitatori, in cambio di compiti da svolgere. Quanto saranno disposti a spingersi oltre i protagonisti per realizzare i loro desideri?



Hugh Grant, cattivissimo nel sequel. Paddington è ormai un celebre membro di Windsow Gardens, la comunità in cui vive con la famiglia Brown. A caccia del regalo perfetto per il centenario di zia Lucy, il nostro simpatico e buffo amico trova un raro libro pop up in un negozietto di antiquariato. Dopo avere svolto una serie di lavoretti per tentare di comprarlo, il libro sparisce misteriosamente, scatenando l'orsacchiotto e la mitica famiglia Brown sulle tracce dell'astuto ladro che l'ha trafugato.



