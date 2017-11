Nuove uscite al cinema: i dieci consigli di Film.it

NOTIZIE

Blockbuster di fantascienza, supereroi, gialli, horror e Captain America in un dramma familiare. Ecco cosa vedere in sala

03.11.2017 - Autore: La redazione



Gialli, horror, thriller e il ritorno di Mazinga. Questi sono solo alcune delle opzioni che troverete in sala oggi. Scorrete l'articolo fino in fondo per rispondere alla domanda: qual è il vostro film della settimana?

Non lasciatevi ingannare dal titolo, Finché c'è Prosecco c'è speranza, opera prima di Antonio Padovan è un giallo vero e proprio ambientato in Veneto, zona in cui il neo-ispettore interpretato da Giuseppe Battiston deve indagare su un omicidio. Presentato alla Festa del Cinema di Roma, il film è la piacevole sorpresa della settimana.

Armatevi di pop-corn, ma rimanete con la mente accesa, perché Geostorm è sì il classico blockbuster spettacolare e catastrofico, ma è uscito dalla mente di Dean Devlin, socio di Roland Emmerich. Dunque ecco un giocattolone divertente che punta il dito verso il problema ambientale, portando all'estremo le conseguenze che una catastrofe climatica potrebbe avere sul nostro pianeta. Un blockbuster intelligente con Gerard Butler a cui tocca ancora una volta salvare il mondo.

PIANGERE CON CAPTAIN AMERICA: GIFTED - IL DONO DEL TALENTO



Chris Evans si toglie l'uniforme di Captain America e diventa uno zio premuroso pronto a battersi in tribunale per l'affidamento della nipotina in Gifted - Il dono del talento, trionfo di sentimentalismo per un family movie diretto da Marc Webb, già regista di 500 giorni insieme e dei due Amazing Spider-Man.



Glenn Close domina lo schermo in Mistero a Crooked House, tratto dal best seller di maggior successo di Agatha Christie ("È un problema"). Il film è un giallo ambientato in Inghilterra alla fine degli anni '50. Quando il ricco patriarca greco Aristides Leonides muore in circostanze misteriose, la nipote Sophia chiede all'investigatore privato Charles Hayward, suo ex amante, di stabilirsi nella tenuta di famiglia per indagare sulla vicenda. Una volta lì, Charles fa la conoscenza delle tre generazioni della dinastia Leonides trovando un'atmosfera velenosa, piena di risentimenti e gelosie. Tra i tanti moventi, indizi e sospetti, riuscirà a trovare l'assassino prima che colpisca di nuovo?

IL RITORNO DEI TAVIANI: UNA QUESTIONE PRIVATA



Presentato alla Festa del Cinema di Roma, Una questione privata è il nuovo film dei Fratelli Taviani tratto dal romanzo omonimo di Beppe Fenoglio. La storia di un triangolo d'amore nell'Italia fascista. Luca Marinelli è Milton, partigiano innamorato di Valentina Bellé.

IL RITORNO DEL TORTURE PORN: SAW: LEGACY



Il serial killer l'Enigmista torna a mietere vittime. Ancora una volta. La domanda è: è tornato davvero o agisce dall'oltretomba? Saw: Legacy è l'ottavo film della saga inaugurata da James Wan. Una festa splatter orchestrata da un killer con una morale tutta sua.





Non rinnegare del tutto la tradizione e se possibile riverniciare il personaggio di Mazinga di Go Nagai regalandogli una nuova modernità. Il reboot d'animazione del regista Junji Shimizu con protagonista Mazinga Z, prima versione del robot, o "mecha", della saga, ha il merito di non essere solamente un’operazione nostalgica o celebrativa del mito di Mazinga. Il film di animazione fa di più. Ripercorre in gran parte gli elementi tradizionali dell'anime – soprattutto quelli contenuti nelle serie Mazinga Z e Il Grande Mazinga – e declina diversamente il tema classico del cartone, l’uso della tecnologia con scopi pacifici o bellicosi, con lo scopo di dire qualcosa di più contemporaneo sul nostro mondo.

It è ancora in sala a terrorizzarvi. Il film di Andy Muschietti che porta finalmente sul grande schermo il capolavoro di Stephen King, o almeno la prima metà (per la seconda dovremo aspettare il 2019). Stavolta si tratta di un adattamento ambizioso, fedele nei toni e nell'affresco generazionale. E interpretato da un cast di attori ragazzini fantastico, che include la rivelazione Sophia Lillis, Finn Wolfhard di Stranger Things e l'ottimo Jaeden Lieberher. Bill Skarsgard interpreta il malvagio clown.

Ritorna Thor, e stavolta con lui c'è anche Hulk. Il regista neozelandese Taika Waititi ha trasformato la saga fantasy Marvel in una commedia d'azione colorata e divertente, in cui Chris Hemsworth e Mark Ruffalo la fanno da padroni, contornati da un cast che include Cate Blanchett (nel ruolo della cattiva, Hela), Tom Hiddleston (ovviamente nei panni di Loki), Tessa Thompson, Jeff Goldblum, Anthony Hopkins e Idris Elba. Con qualche cameo a sorpresa. E con la promessa di lanciare Avengers: Infinity War, il blockbuster della prossima primavera.