Nuove uscite al cinema: i dieci consigli di Film.it

NOTIZIE

26.10.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



L'ultimo weekend di ottobre fa da preludio al ponte dei Morti, un ponte lungo che certamente porterà molta gente nelle sale cinematografiche di tutta Italia. E le uscite di oggi certamente puntano a quegli incassi, specialmente Thor. Ragnarok, il nuovo film Marvel che vede il ritorno del Dio del Tuono interpretato da Chris Hemsworth. Diamo uno sguardo a dieci film, tra nuove uscite e film già in sala, per cui vale la pena pagare il prezzo del biglietto questo fine settimana.

IL FILM DELLA SETTIMANA: THOR RAGNAROK

Ritorna Thor, e stavolta con lui c'è anche Hulk. Il regista neozelandese Taika Waititi ha trasformato la saga fantasy Marvel in una commedia d'azione colorata e divertente, in cui Chris Hemsworth e Mark Ruffalo la fanno da padroni, contornati da un cast che include Cate Blanchett (nel ruolo della cattiva, Hela), Tom Hiddleston (ovviamente nei panni di Loki), Tessa Thompson, Jeff Goldblum, Anthony Hopkins e Idris Elba. Con qualche cameo a sorpresa. E con la promessa di lanciare Avengers: Infinity War, il blockbuster della prossima primavera.

DA NON PERDERE: LA RAGAZZA NELLA NEBBIA

Donato Carrisi ha tratto dal suo stesso best-seller questo thriller ambientato in una piccola comunità montana, interpretato da Toni Servillo e Jean Reno. Basta vedere il trailer per capire che non si tratta del solito giallo all'italiana, ma di un film che mira a essere internazionale nella messa in scena e nei toni. Carrisi ha debuttato alla regia con un film di sicuro interesse, che potrebbe ripagarci della delusione de L'uomo di neve.

UN'AMICIZIA REALE: VITTORIA E ABDUL

Il nuovo film di Stephen Frears racconta la storia della strana amicizia tra la regina Vittoria (Judi Dench) e Abdul Karim (Ali Fazal), che si reca a Londra per servire a tavola durante il Giubileo della Regina ed entra nelle sue grazie. Una parabola sull'incontro tra culture diverse come mezzo per capire meglio il mondo che ci circonda.







LA COMMEDIA ITALIANA: TERAPIA DI COPPIA PER AMANTI

Il nuovo film di Alessio Maria Federici (Fratelli unici, Tutte lo vogliono) vede protagonisti Ambra Angiolini e Pietro Sermonti nei panni di Viviana e Modesto, sposati ma non tra di loro. Sono infatti due amanti, che si incontrano in segreto ma che finiscono dall'analista come una coppia vera. Un’immersione nei sentimenti che nascono dal timore, che quasi tutti abbiamo provato almeno una volta, di affidarci all'amore e all’impulso di cambiare vita.

ROBERT PATTINSON FA DIMENTICARE TWILIGHT: GOOD TIME

La traiettoria della carriera di Robert Pattinson sembra seguire un piano ben preciso: sbarazzarsi del ricordo di Twilight. Qui lo vediamo nei panni di Connie Nikas, un rapinatore che è riuscito a fuggire dopo un colpo in banca finito male. Suo fratello Nick, invece, è stato arrestato. Connie prova a cercare il denaro per pagare la cauzione del fratello... poi inizia a pensare a un piano B: farlo evadere. Diretto da Benny e Josh Safdie, il film è stato presentato in concorso a Cannes.







PER I PICCOLI: VAMPIRETTO

Non può mancare un film d'animazione e ovviamente è anch'esso a tema Halloween. Basato sull’omonima saga di libri per ragazzi che ha venduto oltre 20 milioni di copie, Vampiretto racconta la storia di Rudolph, un piccolo vampiro che rimane isolato dal resto della famiglia quando il suo clan viene attaccato da un cacciatore di vampiri. Per non bruciare con la luce del giorno, Rudolph si rifugia in un hotel dove fa amicizia con un suo coetaneo, l'umano Tony, che adora i vampiri e diventa subito suo amico. Tony aiuterà Rudolph a salvare la sua famiglia e a fermare il temibile cacciatore di vampiri.







ANCORA IN SALA: IT

Halloween è il momento perfetto per vedere in sala It, il film di Andy Muschietti che porta finalmente sul grande schermo il capolavoro di Stephen King, o almeno la prima metà (per la seconda dovremo aspettare il 2019). Stavolta si tratta di un adattamento ambizioso, fedele nei toni e nell'affresco generazionale. E interpretato da un cast di attori ragazzini fantastico, che include la rivelazione Sophia Lillis, Finn Wolfhard di Stranger Things e l'ottimo Jaeden Lieberher. Bill Skarsgard interpreta il malvagio clown.

ANCORA IN SALA: BLADE RUNNER 2049

Nel menù di molte sale e multisale si trova ancora il film di Denis Villeneuve, che riporta in scena il futuro distopico nato dalle menti di Philip K. Dick e Ridley Scott. Ryan Gosling affianca Harrison Ford in un'avventura che tocca temi importanti come il significato di “umanità”, fornendo allo stesso tempo un affresco inquietante sul futuro, anche se ormai spaventosamente plausibile.







ANCORA IN SALA: NICO, 1988

Nico, 1988, il biopic dedicato alla storica cantante dei Velvet Underground diretto da Susanna Nicchiarelli, è disponibile ancora in molte sale italiane. Si tratta di un film biografico molto ben realizzato, che sa cogliere lo stato d'animo di un'artista in crisi personale negli ultimi anni di vita. Un bel ritratto interpretato dall'ottima Trine Dyrholm.







ANCORA IN SALA: BRUTTI E CATTIVI

La cattivissima, scorrettissima e violentissima commedia di Cosimo Gomez è un film italiano davvero atipico e fa parte del movimento di resurrezione del genere italiano. Come premesse e realizzazione non starebbe male nella filmografia di Alex de la Iglesia: Claudio Santamaria, Marco D'Amore, Sara Serraiocco e Simoncino Martucci interpretano un gruppo di freak vili e disonesti che mettono in piedi un colpo in banca. Ovviamente tutto andrà a rotoli nel peggiore dei modi, in una sequela di colpi di scena popolata da personaggi bizzarri ai margini della società romana.