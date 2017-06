Nuove uscite al cinema: i dieci consigli di Film.it

NOTIZIE

08.06.2017 - Autore: La redazione



Tom Cruise contro Wonder Woman, questo lo scontro tra titani della settimana cinematografica. La mummia è il nuovo blockbuster in uscita in una settimana in cui arrivano anche un paio di interessanti film ambientati in Israele, incluso l'esordio alla regia di Natalie Portman (il nostro film della settimana).



A seguire i nostri dieci consigli: scopriteli arrivando in fondo all'articolo. E chiedetevi: qual è il vostro film della settimana?

IL LATO OSCURO DI TOM CRUISE - LA MUMMIA



Tom Cruise è il protagonista del reboot de La mummia, primo capitolo del Dark Universe della Universal Pictures che riunirà i più celebri mostri classici in blockbuster interpretati dalle star. Cruise garantisce la presenza di azione e spettacolo, ma riuscirà a salvarsi dalla maledizione della mummia?



Qui la recensione del film



Cercacinema: vai alla scheda de La mummia per trovare la sala più vicina e l'orario del tuo spettacolo!



Leggi anche: Dark Universe: il Fantasma dell'Opera e il Gobbo di Notre Dame saranno i prossimi mostri della Universal è il protagonista del reboot de, primo capitolo del Dark Universe della Universal Pictures che riunirà i più celebri mostri classici in blockbuster interpretati dalle star. Cruise garantisce la presenza di azione e spettacolo, ma riuscirà a salvarsi dalla maledizione della mummia?



Natalie Portman dirige se stessa nel suo primo film da regista presentato al Festival di Cannes. In Sognare è vivere la vediamo nei panni di una donna ebrea madre di famiglia in fuga con i suoi cari verso la Palestina per evitare gli orrori della guerra in Europa. Intrappolata nel suo status sociale, entrerà in una profonda crisi che coincide con gli anni della nascita dello stato di Israele.



Cercacinema: vai alla scheda di Sognare è vivere per trovare la sala più vicina e l'orario del tuo spettacolo! Natalie Portman dirige se stessa nel suo primo film da regista presentato al Festival di Cannes. Inla vediamo nei panni di una donna ebrea madre di famiglia in fuga con i suoi cari verso la Palestina per evitare gli orrori della guerra in Europa. Intrappolata nel suo status sociale, entrerà in una profonda crisi che coincide con gli anni della nascita dello stato di Israele.

COMMEDIA ROMANTICA: APPUNTAMENTO PER LA SPOSA



Brillante, intelligente e spassosa. Questa è la commedia Appuntamento per la sposa che segue una donna ebrea alla disperata ricerca di un marito. Una protagonista che decide di avventurarsi in una serie di appuntamenti al buio per trovare la sua anima gemella e che allo stesso tempo inizia a pianificare il suo matrimonio, nonostante non abbia ancora trovato un marito. Riuscirà a completare la ricerca del partner perfetto entro la data del matrimonio?

COMMEDIA DEL BUONUMOURE: DUE UOMINI, QUATTRO DONNE E UNA MUCCA DEPRESSA



Due uomini, quattro donne e una mucca depressa è una commedia corale e "terapeutica" che si svolge sullo sfondo di una allegra provincia spagnola. È qui che Edoardo (Miki Manojlovic), compositore in crisi affettiva e creativa, si prende un periodo sabbatico e incontra uno sgangherato coro polifonico, del quale fanno parte quattro donne che cambieranno la sua vita, ma anche la loro!



Cercacinema: Vai alla scheda di Due uomini, quattro donne e una mucca depressa per trovare la sala più vicina e l'orario del tuo spettacolo è una commedia corale e "terapeutica" che si svolge sullo sfondo di una allegra provincia spagnola. È qui che Edoardo (Miki Manojlovic), compositore in crisi affettiva e creativa, si prende un periodo sabbatico e incontra uno sgangherato coro polifonico, del quale fanno parte quattro donne che cambieranno la sua vita, ma anche la loro!



Il film di



Cercacinema: vai alla scheda di Sieranevada per trovare la sala più vicina e l'orario del tuo spettacolo! Il film di Cristi Puiu , presentato al Festival di Cannes 2016, arriva nei cinema italiani. Bucarest. Tre giorni dopo l’attentato a Charlie Hebdo e quaranta dopo la morte del padre, Lary trascorre la domenica con tutta la famiglia, riunita per commemorare il defunto. Non tutto, però, va come previsto: tra segreti e bugie, costumi di carnevale sbagliati e nostalgie del regime, sbornie da smaltire e complotti da sventare, Lary si vedrà costretto ad affrontare le proprie paure, a riconsiderare il proprio posto all'interno della famiglia. E a dire la sua parte di verità.

GERARD BUTLER STRAPPALACRIME: QUANDO UN PADRE



Di solito lo vediamo impegnato a salvare il mondo o interpretare personaggi duri e minacciosi. Quello che so sull'amore di Gabriele Muccino. In Quando un padre lo vediamo nei panni di un super-lavoratore che ha sacrificato tanto tempo con la sua famiglia per guadagnarsi da vivere. Un uomo che entrerà in crisi e dovrà riconsiderare le sue priorità in seguito a un'emergenza familiare.



Cercacinema: vai alla scheda di Quando un padre per trovare la sala più vicina e l'orario del tuo spettacolo Di solito lo vediamo impegnato a salvare il mondo o interpretare personaggi duri e minacciosi. Gerard Butler adesso torna invece a mostrare sensibilità e vulnerabilità come lo aveva già fatto indi Gabriele Muccino. In Quando un padre lo vediamo nei panni di un super-lavoratore che ha sacrificato tanto tempo con la sua famiglia per guadagnarsi da vivere. Un uomo che entrerà in crisi e dovrà riconsiderare le sue priorità in seguito a un'emergenza familiare.

Wonder Woman, primo blockbuster ambientato nel mondo DC Comics a essere incentrato su una donna, l'eroina amazzone nata negli anni '40 e diventata presto una leggenda dei fumetti. Patty Jenkins (Monster) dirige Gal Gadot (già vista in Batman v Superman) in un'avventura ambientata nella Prima Guerra Mondiale. Diana di Themyscira sarà costretta dagli eventi a lasciare l'isola paradisiaca in cui è cresciuta, per affrontare il mondo esterno e salvare l'umanità da se stessa e dalle mire del dio della guerra Ares.



Guarda l'intervista a Robin Wright, da First Lady a guerriera amazzone I supereroi tornano al cinema con, primo blockbuster ambientato nel mondo DC Comics a essere incentrato su una donna, l'eroina amazzone nata negli anni '40 e diventata presto una leggenda dei fumetti.(Monster) dirige Gal Gadot (già vista in Batman v Superman) in un'avventura ambientata nella Prima Guerra Mondiale. Diana di Themyscira sarà costretta dagli eventi a lasciare l'isola paradisiaca in cui è cresciuta, per affrontare il mondo esterno e salvare l'umanità da se stessa e dalle mire del dio della guerra Ares. Qui la nostra recensione





Leggi la recensione Arriva l'estate e non c'è niente di meglio di una commedia ambientata in spiaggia e stracolma di corpi statuari e abbronzatissimi. Dwayne Johnson e Zac Efron interpretano questa nuova versione della classica serie TV anni '90, diretta dal regista di Come ammazzare il capo... e vivere felici, Seth Gordon. Nel cast anche Alexandra Daddario, Kelly Rohrbach e Priyanka Chopra. Una versione comica e sboccata della serie TV, in cui vedremo anche i camei di David Hasselhoff e Pamela Anderson.

Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar, quinto capitolo nella saga di Jack Sparrow. Johnny Depp affronta stavolta Javier Bardem, alla ricerca del mitico Tridente di Poseidone. Torna anche Orlando Bloom nei panni di Will Turner. L'estate è alle porte e questo significa sempre più blockbuster nelle nostre sale. Quello di questa settimana è, quinto capitolo nella saga di Jack Sparrow. Johnny Depp affronta stavolta Javier Bardem, alla ricerca del mitico Tridente di Poseidone. Torna anche Orlando Bloom nei panni di Will Turner. Leggete qui la nostra recensione