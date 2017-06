Nuove uscite al cinema: i dieci consigli di Film.it

NOTIZIE

01.06.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)







Tra supereroine e bagnini supereroi, tra fisici scolpiti, famiglie e vite allo sbando, giovani ribelli di buona famiglia, party matrimoniali catastrofici e attesi documentari, il nuovo weekend di cinema – il primo del mese di giugno 2017 – è alle porte. Seguiteci come sempre per scoprire cosa andare a vedere e quale sarà per voi il film da non perdere.

1 – IL FILM DELLA SETTIMANA: WONDER WOMAN

Wonder Woman, primo blockbuster ambientato nel mondo DC Comics a essere incentrato su una donna, l'eroina amazzone nata negli anni '40 e diventata presto una leggenda dei fumetti. Patty Jenkins (Monster) dirige Gal Gadot (già vista in Batman v Superman) in un'avventura ambientata nella Prima Guerra Mondiale. Diana di Themyscira sarà costretta dagli eventi a lasciare l'isola paradisiaca in cui è cresciuta, per affrontare il mondo esterno e salvare l'umanità da se stessa e dalle mire del dio della guerra Ares. I supereroi tornano al cinema con, primo blockbuster ambientato nel mondo DC Comics a essere incentrato su una donna, l'eroina amazzone nata negli anni '40 e diventata presto una leggenda dei fumetti.(Monster) dirige(già vista in Batman v Superman) in un'avventura ambientata nella Prima Guerra Mondiale. Diana di Themyscira sarà costretta dagli eventi a lasciare l'isola paradisiaca in cui è cresciuta, per affrontare il mondo esterno e salvare l'umanità da se stessa e dalle mire del dio della guerra Ares. Qui la nostra recensione.







2 – RISATE E CORPI DA SBALLO: BAYWATCH

Arriva l'estate e non c'è niente di meglio di una commedia ambientata in spiaggia e stracolma di corpi statuari e abbronzatissimi. Dwayne Johnson e Zac Efron interpretano questa nuova versione della classica serie TV anni '90, diretta dal regista di Come ammazzare il capo... e vivere felici, Seth Gordon. Nel cast anche Alexandra Daddario, Kelly Rohrbach e Priyanka Chopra. Una versione comica e sboccata della serie TV, in cui vedremo anche i camei di David Hasselhoff e Pamela Anderson.







3 – LA STORIA DI UNA DONNA: UNA VITA – UNE VIE

Arriva in sala il vincitore del premio FIPRESCI dello scorso Festival di Venezia, Una vita di Stephan Brizé. La storia di una donna nella Francia dell'Ottocento, la sua crescita, le sue speranze giovanili infrante per colpa di un marito insensibile e di un figlio che la delude. Un dramma intimo da non perdere per chi ama i film in costume. Dal romanzo di Guy de Maupassant.







4 – UNA FAMIGLIA INASPETTATA: QUELLO CHE SO DI LEI

Catherine Deneuve e Catherine Frot sono le protagoniste del nuovo film di Martin Provost (Séraphine). È la storia di Claire (Frot), un'ostetrica in crisi lavorativa che, dopo anni, rincontra la matrigna Béatrice (Deneuve), determinata a recuperare il rapporto con lei. Le iniziali incomprensioni lasceranno presto spazio a un rapporto di affetto che potrebbe cambiare la vita a entrambe. sono le protagoniste del nuovo film di(Séraphine). È la storia di Claire (Frot), un'ostetrica in crisi lavorativa che, dopo anni, rincontra la matrigna Béatrice (Deneuve), determinata a recuperare il rapporto con lei. Le iniziali incomprensioni lasceranno presto spazio a un rapporto di affetto che potrebbe cambiare la vita a entrambe. Qui una clip esclusiva del film.







5 – PER GLI AMANTI DELLE ROMANTIC COMEDY: TAVOLO 19

Eloise (Anna Kendrick) è diventata ospite indesiderata al matrimonio della sorella del suo ex dopo essere stata scaricata all'ultimo secondo con un SMS. Decide di recarsi ugualmente al pranzo e viene relegata al tavolo numero 19, quello degli invitati poco graditi. Scoprirà un gruppo eterogeneo di paria con cui stringerà rapporti imprevedibilmente toccanti. Scritto dai fratelli Jay e Mark Duplass (Cyrus, A casa con Jeff), Tavolo 19 è una commedia leggera per chi vuole rilassarsi in una sera di inizio estate.







6 – UN “ATTIMO FUGGENTE” ALL'ITALIANA: I FIGLI DELLA NOTTE

Andrea De Sica, nipote di Vittorio, debutta alla regia con un film che si inserisce nel filone de L'attimo fuggente e Il club degli imperatori. I figli della notte è la storia di Giulio (Vincenzo Crea), adolescente di buona famiglia che viene spedito in un collegio d'élite. Imparerà a costruirsi una sua strada e a vivere secondo le proprie regole in un microcosmo dominato dai bulli, dal nonnismo e dalle ingiustizie degli adulti.







7 – UN NUOVO DOCUMENTARIO SUI BEATLES: SGT. PEPPER AND BEYOND

Dopo Eight Days a Week , film di Ron Howard che esaminava il periodo live dei Beatles precedente a Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, arriva un nuovo documentario che racconta proprio quel disco e il periodo creativo che avrebbe cambiato per sempre la storia del quartetto di Liverpool e della musica pop in generale. A cinquant'anni dalla sua uscita, Sgt. Pepper è ancora considerato il primo vero album rock moderno, e questo film ne esplora la genesi con grande accuratezza.







8 – LA STORIA DELLA CORSA: FREE TO RUN

L'umanità ha dovuto lottare per tutto, per ogni singolo diritto. Anche quello di correre. È questo che racconta Pierre Morath nel suo documentario Free to Run, in cui la storia delle discipline podistiche si lega con i cambiamenti della società, per dipingere un affresco fatto di innovazioni e battaglie. Come ad esempio quella delle donne, inizialmente non ammesse nelle corse riservate ai soli uomini.







9 – MANGIARE GLI INSETTI PER SALVARE IL MONDO: BUGS

Una cucina a base di insetti può salvare il nostro pianeta? È quello che si chiede Andreas Johnsen nel documentario Bugs, che segue i viaggi e gli studi di alcuni giovani chef e scienziati del Nordic Food Lab – Ben Reade, Josh Evans e Roberto Flore – in un giro del mondo alla ricerca degli insetti dalle proprietà nutritive migliori e dal gusto irresistibile, per creare piatti d’alta cucina sostenibili e in linea con le previsioni dell'ONU, secondo cui il tasso di crescita della popolazione mondiale ci impone di trovare alla svelta un'alternativa nella produzione di alimenti.







10 – PER I PIÙ PICCOLI: NOCEDICOCCO – IL PICCOLO DRAGO

Dalla Germania arriva Nocedicocco – Il piccolo drago, avventura animata per i più piccoli che racconta la storia di un draghetto incaricato di proteggere l'erba del fuoco, erba che ha reso potenti i draghi del suo clan. Ma per salvare un vitellino che sta per essere mangiato dagli altri draghi, Nocedicocco perde di vista l'erba e finisce per causare un incendio. Dovrà dimostrare al suo clan tutto il proprio valore e risolvere la situazione.