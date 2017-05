Nuove uscite al cinema: i dieci consigli di Film.it

NOTIZIE

Un fine settimana dominato da Johnny Depp e tutta la ciurma di Pirati dei Caraibi quello che inizia oggi. Tutte le altre uscite sono state progettate in modo da non sfidare il colosso Disney sullo stesso piano: si tratta infatti di film piccoli e d'autore, che troveranno un proprio posto tra le varie nicchie di appassionati di buon cinema. Esaminiamo le uscite della settimana includendo anche un film già in sala, ma che vi esortiamo a recuperare se non lo aveste già fatto.

1 – IL FILM DELLA SETTIMANA: PIRATI DEI CARAIBI – LA VENDETTA DI SALAZAR

Quiz: quanto ne sai sulla saga dei Pirati dei Caraibi? L'estate è alle porte e questo significa sempre più blockbuster nelle nostre sale. Quello di questa settimana è Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar, quinto capitolo nella saga di Jack Sparrow. Johnny Depp affronta stavolta Javier Bardem, alla ricerca del mitico Tridente di Poseidone. Torna anche Orlando Bloom nei panni di Will Turner.







2 – DIRETTAMENTE DA CANNES: CUORI PURI

Cuori Puri, film d'esordio di Roberto De Paolis che è stato presentato in anteprima nella Quinzaine del Festival di Cannes. È una storia d'amore travolgente tra due ragazzi molto diversi: lui custode di un parcheggio dal passato difficile, lei figlia di una famiglia devota che sta per fare un voto di castità fino al matrimonio. Ma l'amore non si può controllare...







3 – L'AMORE NELLA NOTTE DI ROMA: 2NIGHT

4 – PAURA NEGLI ABISSI: 47 METRI

5 – DALL'ITALIA AL MESSICO: ALAMAR

6 – UNA TENERA STORIA DAL GIAPPONE: RITRATTO DI FAMIGLIA CON TEMPESTA

7 – MMA ALL'ITALIANA: MILANO IN THE CAGE – THE MOVIE

8 – TRA FINZIONE E STORIA: NOI ERAVAMO

9 – PER I PIU' PICCOLI: CLOUD



Per i più piccoli arriva in sala Cloud, commedia fantastica americana che racconta la storia di un cane reso invisibile da una formula. Dovrà fuggire da uno scienziato pazzo che intende catturarlo per recuperare quel che resta della pozione. Il suo padroncino dovrà trovarlo e salvarlo prima che i suoi genitori tornino a casa.



Per i più piccoli arriva in sala, commedia fantastica americana che racconta la storia di un cane reso invisibile da una formula. Dovrà fuggire da uno scienziato pazzo che intende catturarlo per recuperare quel che resta della pozione. Il suo padroncino dovrà trovarlo e salvarlo prima che i suoi genitori tornino a casa.

10 – ANCORA IN SALA: SCAPPA – GET OUT