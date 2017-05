Nuove uscite al cinema: i dieci consigli di Film.it

NOTIZIE

18.05.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)







Un weekend all'insegna della varietà quello che si apre oggi con le uscite della settimana. La nostra attenzione è tutta concentrata su Scappa – Get Out , imperdibile horror su temi razziali che già sta facendo furore nel resto del mondo. Ma non è l'unico film interessante. Seguiteci fino in fondo all'articolo e scoprire quale sia il vostro film della settimana.

1 – IL FILM DELLA SETTIMANA: SCAPPA – GET OUT

Jason Blum, arriva il caso cinematografico dell'anno. Un horror dalla grandissima atmosfera e dai temi molto attuali – ovvero il razzismo nell'America di oggi, mascherato ma ancora presente – diretto da un comico televisivo, Jordan Peele, al suo debutto dietro la macchina da presa. Un thriller agghiacciante e divertente allo stesso tempo. Dal produttore di Paranormal Activity e La notte del giudizio,, arriva il caso cinematografico dell'anno. Un horror dalla grandissima atmosfera e dai temi molto attuali – ovvero il razzismo nell'America di oggi, mascherato ma ancora presente – diretto da un comico televisivo,, al suo debutto dietro la macchina da presa. Un thriller agghiacciante e divertente allo stesso tempo. Leggete qui la nostra recensione.







2 – UNA FIABA CUPA E TOCCANTE: SETTE MINUTI DOPO LA MEZZANOTTE

Juan Antonio Bayona, regista di The Impossible e del prossimo Jurassic World 2, porta sul grande schermo il romanzo di Patrick Ness. Una fiaba cupa con protagonista Conor (Lewis MacDougall), un bambino che chiede l'aiuto di un immaginario mostro-albero per affrontare l'inaffrontabile: la malattia terminale della madre (Felicity Jones). Un film poetico e toccante, interpretato anche da Sigourney Weaver e Toby Kebbell, con la voce originale di Liam Neeson (il mostro). , regista di The Impossible e del prossimo Jurassic World 2, porta sul grande schermo il romanzo di. Una fiaba cupa con protagonista Conor (), un bambino che chiede l'aiuto di un immaginario mostro-albero per affrontare l'inaffrontabile: la malattia terminale della madre (). Un film poetico e toccante, interpretato anche da, con la voce originale di(il mostro). Qui la nostra recensione.







3 – SUPEREROI PER CASO: I PEGGIORI

Sulla scia di Lo chiamavano Jeeg Robot e di un timido ritorno dell'action all'italiana, la commedia di Vincenzo Alfieri racconta di due fratelli squattrinati di Napoli che, per puro caso, diventano dei “giustizieri” mascherati portando speranza alla città. Una commedia d'azione che strizza l'occhio alle produzioni internazionali, calandone però la struttura in un contesto inconfondibilmente italiano.







4 – IL RITORNO DI RICHARD GERE: THE DINNER

Un dramma “da camera” diretto da Oren Moverman, che ha già lavorato con Richard Gere a Gli invisibili. La storia di due coppie di genitori (Richard Gere e Steve Coogan sono due fratelli con le rispettive mogli, Rebecca Hall e Laura Linney) che si ritrovano a cena a parlare di un segreto inconfessabile: i loro figli hanno commesso un delitto terribile. Dovranno denunciarli o tentare di insabbiare la cosa? Dilemmi morali e tensione in un film ambientato tutto in un luogo chiuso e tratto da “La cena” di Herman Koch.







5 – LA COPPIA CASTELLITTO/MAZZANTINI COLPISCE ANCORA: FORTUNATA

Sergio Castellitto torna ancora una volta a dirigere un dramma scritto dalla moglie Margaret Mazzantini. Jasmine Trinca interpreta una madre che, dopo il fallimento del suo matrimonio, combatte ogni giorno per l'indipendenza e per la realizzazione del suo sogno: aprire un salone da parrucchiera. Il film è stato selezionato a Cannes, nella sezione Un Certain Regard.







6 – UN SOGNO SICILIANO: SICILIAN GHOST STORY

Anche il film di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza è stato selezionato a Cannes, nella Semaine de la Critique, come film d'apertura. Come Sette minuti dopo la mezzanotte, è una fiaba tra sogno e realtà, la storia di una ragazzina che, dopo la scomparsa misteriosa del compagno di classe di cui è innamorata, si immerge letteralmente in un mondo oscuro e sotterraneo per salvarlo. “Con questo film volevamo una favola in una Sicilia mai esplorata prima, una Sicilia sognata. Un mondo dei fratelli Grimm di foreste e orchi, che collide con il piano di realtà di cui la nostra terra è inevitabilmente portatrice”, spiegano i registi.







7 – BLACK COMEDY DALLA SPAGNA: LA NOTTE CHE MIA MADRE AMMAZZÒ MIO PADRE

Anche qui una cena porterà a galla intrecci insospettati. Ma, a differenza di The Dinner, il film di Inés París è una irresistibile black comedy che fonde Agatha Christie con il tono brillante tipico delle commedie spagnole. La storia è quella di una coppia – lui, Angel, cineasta, lei, Isabel, attrice in cerca di lavoro – che invita un famoso attore per convincerlo a interpretare il nuovo film di Angel. Di mezzo c'è anche la ex di Angel, sua socia di lavoro. Ma durante la serata capiterà anche l'ex di Isabel a scombinare le carte.







8 – LO SPETTRO DEL TERREMOTO: LA NOTTE NON FA PIÙ PAURA (USCITA 20 MAGGIO)

“La vita già precaria, frustrante e faticosa di quattro ragazzi e di una generazione distrutta da un terremoto” è al centro del film di Marco Cassini, che firma una dolente riflessione sulle conseguenze del terremoto in Emilia e su come, in fondo, nella vita siamo “tutti terremotati”.







9 – LA COMMEDIA IMPREVEDIBILE: ORECCHIE

Se siete in cerca di un film originale, ecco a voi Orecchie di Alessandro Aronadio. Un cast che include Daniele Parisi, Rocco Papaleo, Milena Vukotic e Piera Degli Esposti per un film che racconta la storia di un uomo che, svegliatosi una mattina con un fastidioso fischio alle orecchie, trova un biglietto sul frigo avverte il protagonista che è morto l'amico Luigi. Il vero problema è che non si ricorda proprio chi sia, questo Luigi. Inizia così una tragicomica giornata alla scoperta della follia del mondo.

10 – UNO SGUARDO SUL MONDO DELL'ARTE CONTEMPORANEA: MY ITALY

Sebastiano Somma, Rocco Papaleo, Luisa Ranieri, Nino Frassica, Serena Grandi, Alessandro Haber, Piera Degli Esposti e Lina Sastri compongono il cast del film di Bruno Colella, che racconta la fascinazione per l'Italia di quattro artisti contemporanei. Un produttore italiano ed il suo assistente si aggirano per l'Europa in cerca di fondi per finanziare un progetto cinematografico che racconta la vita e le opere di quattro grandi artisti. Ai quattro protagonisti, tutti innamorati dell'Italia e con casa a Roma, oltre che nel loro paese d'origine, nel frattempo capiteranno vicende ed avventure che hanno spesso dell'incredibile e che sfociano molto spesso nella commedia.