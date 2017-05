Nuove uscite al cinema: i dieci consigli di Film.it

NOTIZIE

Alien: Covenant, sequel di Prometheus (ma prequel di Alien), guida le uscite cinematografiche della settimana. Ecco i dieci titoli da tenere d'occhio. Scopriteli arrivando fino in fondo all'articolo e trovate la risposta alla domanda più importante: qual è il vostro film della settimana?



Michael Fassbender è quello affascinante. Ma la vera icona è lo Xenomorfo! Alien: Covenant arriva finalmente nei cinema dopo cinque mesi di campagna promozionale non stop (il primo trailer è uscito il giorno di Natale). Il film di Ridley Scott è nelle sale: riuscirà a fare meglio di Prometheus e lasciare il segno nel cinema di fantascienza?



Charlie Hunnam è Re Artù nel reboot diretto da Guy Ritchie, una versione "rocknrolla" del mito della spada nella roccia. Sullo schermo lo vediamo scontrarsi con Jude Law. E poi ci sono anche giganteschi elefanti che lasciano solo distruzione, esperti di magia nera, stregoni che aiutano gli eroi e naturalmente i cavalieri della tavola rotonda. Il blockbuster è servito!



Michael Fassbender, Rooney Mara, Ryan Gosling e Natalie Portman sono le quattro superstar che recitano davanti alla macchina da presa di Terrence Malick in questa storia di sentimenti e seduzione che mira a scoprire ancora una volta le ferite dell'amore.



Monica Bellucci è la promessa sposa di Emir Kusturica, attore e regista di On the Milky Road - Sulla via lattea, film che racconta un amore impossibile sullo sfondo della guerra in Jugoslavia. Una storia in cui il regista di Underground ci mostra dei sogni pronti a trasformarsi in incubi.



Storia d'amicizia tra un ragazzo e un poeta alla ricerca dei suoi ricordi, Tutto quello che vuoi è il terzo film di Francesco Bruni, già sceneggiatore di punta del nostro cinema che in passato ha diretto gli ottimi Scialla! e Noi 4. Bruni arruola il maestro Giuliano Montaldo come protagonista: uno dei grandi registi del cinema italiano che a 87 anni torna dall'altra parte della macchina da presa, pronto a resuscitare la sua carriera attoriale.



Starlord e i suoi compagni sono tornati, pronti a difendere l'universo nel sequel di Guardiani della galassia. Un blockbuster fanta-action in cui si ride, ci si diverte e si rimane a bocca aperta per il grande spettacolo.

Il solito cocktail Marvel... ovvero l'occasione perfetta per correre in sala a vederlo.



Omar Sy ci ha già commosso con lo splendido Quasi amici. L'attore torna a puntare verso le lacrime dello spettatore... e vince la scommessa. In Famiglia all'improvviso lo vediamo nei panni di un uomo "richiamato sull'attenti" dalla vita, nel momento in cui scopre di essere padre. Scoprirà una gioia infinita, ma non tutto andrà per il verso giusto...





Irriconoscibile. Divertito e divertente. Matthew McConaughey si presenta calvo e ingrassato in questa commedia avventurosa intitolata Gold - La grande truffa. Film ispirato a una storia vera, quella di un uomo d'affari che scopre una miniera d'oro in Indonesia e che torna a casa da milionario. La performance dell'attore è il punto più interessante del film diretto da Stephen Gaghan (regista di Syriana).



I bambini diventano velocemente i veri capifamiglia, pronti a dettare ogni ritmo della vita dei genitori.. e in questo caso anche a conquistare il mondo. Baby Boss è il nuovo spassoso film della DreamWorks Animation, e da settimane è uno dei campioni del nostro box office.

ESCONO ANCHE:

Commedia a sfondo sessuale,racconta di una donna fresca di divorzio. Una mamma che non vuole più sentire parlare di uomini. Ma un bel giorno, la sua vita prende una svolta totalmente inaspettata: a prima vista non sembra essere cambiato nulla in lei... a eccezione di un piccolo dettaglio: una situazione a dir poco... singolare.