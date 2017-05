Nuove uscite al cinema: i dieci consigli di Film.it

NOTIZIE

1 - IL FILM DELLA SETTIMANA: SOLE CUORE AMORE, DI DANIELE VICARI



è la protagonista del nuovo film di Daniele Vicari che finalmente arriva nelle sale dopo la presentazione all'ultimo Festival di Roma. Sole cuore amore racconta la storia di due donne che si danno una mano per superare gli ostacoli che la vita mette loro davanti ogni singolo giorno in questa nostra Italia. Ancora una volta Vicari cattura il nostro Paese che non rimane sullo sfondo, diventa invece il terzo protagonista della storia.



Isabella Ragonese è la protagonista del nuovo film di Daniele Vicari che finalmente arriva nelle sale dopo la presentazione all'ultimo Festival di Roma. Sole cuore amore racconta la storia di due donne che si danno una mano per superare gli ostacoli che la vita mette loro davanti ogni singolo giorno in questa nostra Italia. Ancora una volta Vicari cattura il nostro Paese che non rimane sullo sfondo, diventa invece il terzo protagonista della storia.



4 - RAPINATORI A OTTANT'ANNI: INSOSPETTABILI SOSPETTI



Zach Braff torna alla regia e trova il coraggio di dirigere tre leggende del cinema: Alan Arkin, Michael Caine e Morgan Freeman. Insospettabili sospetti è "una commedia old school equilibrata e godibile", incentrata su tre pensionati che decidono di rapinare la banca che ha cancellato il loro fondo pensione.



Zach Braff torna alla regia e trova il coraggio di dirigere tre leggende del cinema: Alan Arkin, Michael Caine e Morgan Freeman. Insospettabili sospetti è "una commedia old school equilibrata e godibile", incentrata su tre pensionati che decidono di rapinare la banca che ha cancellato il loro fondo pensione.



Shirley MacLaine e Amanda Seyfried sono le protagoniste di Adorabile nemica, commedia drammatica che racconta l'amicizia tra una milionaria e una giovane giornalista: un forte legame che ha inizio su basi conflittuali.



Shirley MacLaine e Amanda Seyfried sono le protagoniste di Adorabile nemica, commedia drammatica che racconta l'amicizia tra una milionaria e una giovane giornalista: un forte legame che ha inizio su basi conflittuali.

Starlord e i suoi compagni sono tornati, pronti a difendere l'universo nel sequel di Guardiani della galassia. Un blockbuster fanta-action in cui si ride, ci si diverte e si rimane a bocca aperta per il grande spettacolo.

Il solito cocktail Marvel... ovvero l'occasione perfetta per correre in sala a vederlo.

Omar Sy ci ha già commosso con lo splendido Quasi amici. L'attore torna a puntare verso le lacrime dello spettatore... e vince la scommessa. In Famiglia all'improvviso lo vediamo nei panni di un uomo "richiamato sull'attenti" dalla vita, nel momento in cui scopre di essere padre. Scoprirà una gioia infinita, ma non tutto andrà per il verso giusto...

I bambini diventano velocemente i veri capifamiglia, pronti a dettare ogni ritmo della vita dei genitori.. e in questo caso anche a conquistare il mondo. Baby Boss è il nuovo spassoso film della DreamWorks Animation, e da settimane è uno dei campioni del nostro box office.

La famiglia Toretto cade a pezzi all'inizio di Fast & Furious 8. Ed è proprio il leader, Dominic, la causa principale del crollo. Colpa di Charlize Theron, cyber-terrorista che ricatta l'eroe della saga in questo spettacolare ed emozionante ottavo capitolo.

Emma Watson contro Tom Hanks. Sono loro i protagonisti di The Circle, tratto dal romanzo Il cerchio scritto da Dave Eggers ed edito da Mondadori.

In questo thriller, ambientato in un futuro molto prossimo, la privacy è punita dalla legge e le persone devono costantemente chiedersi quale prezzo siano pronte a pagare per ottenere la conoscenza.

