Nuove uscite al cinema, i consigli di Film.it

La settimana più calda dell'anno vi offre uno squalo gigantesco in testa alle uscite cinematografiche. Prima del grande ritorno di Tom Cruise in Mission: Impossible (in uscita il 29 agosto) ci pensa Jason Statham a intrattere il pubblico in sala. E insieme a lui arriva anche Mila Kunis in versione Jason Bourne nella commedia Il tuo ex non muore mai. Al loro fianco ritroviamo dinosauri, notti del giudizio, ladre che inseguono una collana da 150 milioni di dollari e famiglie con la passione per i riti satanici.



IL FILM DELLA SETTIMANA: SHARK - IL PRIMO SQUALO



Prendete i pop-corn, lasciate il cervello fuori dalla sala e godetevi il mare, gli squali e lo spettacolo. Jason Statham contro uno squalo preistorico di quasi 23 metri conosciuto come Megalodon. Shark - Il primo squalo è uno spassoso fanta-action in cui vediamo l'eroe di The Transporter costretto ad affrontare le sue paure per fermare una terrificante creatura che aveva già incontrato in passato. Il più grande predatore di tutti i tempi.



Mila Kunis torna nei cinema. E lo fa in versione Jason Bourne in una commedia action in cui la vediamo al fianco di Kate McKinnon. Le protagoniste de Il tuo ex non muore mai sono due amiche trentenni che vivono a Los Angeles, si ritrovano al centro di una cospirazione internazionale quando l'ex fidanzato della prima (interpretato da Justin Theroux) si presenta nel loro appartamento per nascondersi da un gruppo di spietati assassini che lo stanno inseguendo. Incredule e stupite, le due donne saranno costrette ad entrare in azione e trasformarsi in due spie provette. Dovranno fare i conti con i killer e con un agente segreto britannico, misterioso e affascinante, mentre cercano di salvare il mondo… e la loro pelle.



Il nucleo famigliare come origine dei peggiori orrori in questo film d'esordio di Ari Aster lodatissimo in tutto il mondo come l'horror più importante della stagione. Quando l’anziana Ellen muore, i suoi familiari cominciano lentamente a scoprire una serie di segreti oscuri e terrificanti sulla loro famiglia che li obbligherà ad affrontare il tragico destino che sembrano aver ereditato. Da non perdere assolutamente se siete dei fanatici del genere: un'alternativa a tanta fuffa horror distribuita a fine stagione solo per riempire le sale.





Leggi la recensione: Ocean's 8, la banda di Sandra Bullock non fa rimpiangere i ladri di Clooney



Guarda la nostra videointervista a Sandra Bullock: "In Ocean's 8 rubiamo una collana da 150 milioni" La saga di Ocean's Eleven torna con uno spin-off in cui la nuova banda è comoposta da sole donne, guidate da Sandra Bullock e Cate Blanchett. Il film è diretto da Gary Ross e fa parte di una nuova ondata di remake di film famosi con protagoniste donne. Ocean's 8 mantiene intatta la struttura dei tre capitoli originali, cambiando ovviamente l'oggetto della rapina spettacolare che le protagoniste compiranno. Nel cast anche Rihanna, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway, Mindy Kaling e Sarah Paulson.

Trovatevi lo schermo più grande che c'è e lasciate il cervello all'entrata della sala. The Rock salva la sua famiglia da un palazzo in fiamme come un novello John McClane, ma con i muscoli molto più gonfi. Dwayne Johnson è il protagonista di Skyscraper nei panni di Will Sawyer, ex leader del Team di Recupero Ostaggi dell'FBI e veterano di guerra che ora valuta la sicurezza dei grattacieli. Will viene chiamato a valutare un nuovo palazzo in Cina, il più alto edificio al mondo. Quando scatta un incendio, viene incolpato per la falla di sicurezza. Ma in realtà i responsabili sono altri, e Will li dovrà fermare salvando allo stesso tempo la moglie (Neve Campbell) e i figli intrappolati nel palazzo.





Il quarto film della saga di The Purge è un prequel che racconta l'inizio del contenimento di violenza negli USA: il momento in cui i “nuovi padri fondatori” hanno istituzionalizzato la notte dello Sfogo, quella in cui per poche ore tutti i reati sono tollerati, perfino l'omicidio. La saga si espande: dopo il prequel arriverà anche una serie TV in dieci episodi.

Ormai abbiamo capito che l'arguzia (fanta) scientifica di Michael Crichton e Steven Spielberg è lontana, ma almeno in termini di spettacolo non c'è niente come vedere dei giganteschi dinosauri divorare tutto sul grande schermo. Il nuovo film della saga di Jurassic Park, secondo Jurassic World, è diretto da un ottimo regista, Juan Antonio Bayona (The Impossible, Sette minuti dopo la mezzanotte), e recupera le due star del precedente, Chris Pratt e Bryce Dallas Howard. Torna anche lo Ian Malcolm di Jeff Goldblum in questa avventura che passa da Isla Nublar (colpita da una tremenda eruzione vulcanica) alla terra ferma, con i dinosauri pronti a seminare distruzione nella civiltà umana.