Nuove uscite al cinema, i consigli di Film.it

Fuggite dal caldo, ma cercate un cinema climatizzato. Sono poche le uscite del primo weekend di agosto, e forse l'occasione è buona per un paio di recuperi tra alcuni blockbuster e un horror di ottima qualità che torna sul podio della lista che vi presentiamo.



IL FILM DELLA SETTIMANA: HEREDITARY

C'è ancora Hereditary sul podio dei consigli della settimana. Il nucleo famigliare come origine dei peggiori orrori in questo film d'esordio di Ari Aster lodatissimo in tutto il mondo come l'horror più importante della stagione. Quando l’anziana Ellen muore, i suoi familiari cominciano lentamente a scoprire una serie di segreti oscuri e terrificanti sulla loro famiglia che li obbligherà ad affrontare il tragico destino che sembrano aver ereditato. Da non perdere assolutamente se siete dei fanatici del genere: un'alternativa a tanta fuffa horror distribuita a fine stagione solo per riempire le sale.



ANCORA IN SALA: SKYSCRAPER Trovatevi lo schermo più grande che c'è e lasciate il cervello all'entrata della sala. The Rock salva la sua famiglia da un palazzo in fiamme come un novello John McClane, ma con i muscoli molto più gonfi. Dwayne Johnson è il protagonista di Skyscraper nei panni di Will Sawyer, ex leader del Team di Recupero Ostaggi dell'FBI e veterano di guerra che ora valuta la sicurezza dei grattacieli. Will viene chiamato a valutare un nuovo palazzo in Cina, il più alto edificio al mondo. Quando scatta un incendio, viene incolpato per la falla di sicurezza. Ma in realtà i responsabili sono altri, e Will li dovrà fermare salvando allo stesso tempo la moglie (Neve Campbell) e i figli intrappolati nel palazzo. Qui la nostra recensione di Skyscraper.



ANCORA IN SALA: JURASSIC WORLD - IL REGNO DISTRUTTO

Ormai abbiamo capito che l'arguzia (fanta) scientifica di Michael Crichton e Steven Spielberg è lontana, ma almeno in termini di spettacolo non c'è niente come vedere dei giganteschi dinosauri divorare tutto sul grande schermo. Il nuovo film della saga di Jurassic Park, secondo Jurassic World, è diretto da un ottimo regista, Juan Antonio Bayona (The Impossible, Sette minuti dopo la mezzanotte), e recupera le due star del precedente, Chris Pratt e Bryce Dallas Howard. Torna anche lo Ian Malcolm di Jeff Goldblum in questa avventura che passa da Isla Nublar (colpita da una tremenda eruzione vulcanica) alla terra ferma, con i dinosauri pronti a seminare distruzione nella civiltà umana. Qui la nostra recensione del film.



ANCORA IN SALA: LA PRIMA NOTTE DEL GIUDIZIO

Il quarto film della saga di The Purge è un prequel che racconta l'inizio del contenimento di violenza negli USA: il momento in cui i “nuovi padri fondatori” hanno istituzionalizzato la notte dello Sfogo, quella in cui per poche ore tutti i reati sono tollerati, perfino l'omicidio. La saga si espande: dopo il prequel arriverà anche una serie TV in dieci episodi.