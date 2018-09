NOTIZIE

Nuove uscite al cinema, i 10 consigli di Film.it - Sulla mia pelle e The Equalizer 2 in cima alla lista

13.09.2018 - Autore: GEDI Digital



Il film della settimana, Sulla mia pelle di Alessio Cremonini, arriva su Netflix e allo stesso tempo anche al cinema. E' il fim del momento che abbiamo visto al Festival di Venezia dove è stato acclamato da pubblico e critica. Vi presentiamo questo titolo e gli altri nove che potete adesso trovare al cinema.



Qual è il vostro film della settimana?



Sulla mia pelle racconta l'esperienza di Stefano Cucchi in carcere e in ospedale, e la battaglia della famiglia per poterlo vedere. Una vera e propria lotta contro i mulini a vento di una burocrazia orwelliana, che impedì loro di incontrare il figlio a suon di permessi e regolamenti. Il film non commette l'errore di santificare Cucchi, che



Sulla mia pelle racconta l'esperienza di Stefano Cucchi in carcere e in ospedale, e la battaglia della famiglia per poterlo vedere., che impedì loro di incontrare il figlio a suon di permessi e regolamenti. Il film non commette l'errore di santificare Cucchi, che Alessandro Borghi (trasformatosi nel personaggio attraverso una dieta rigorosa) interpreta come un uomo di 31 anni, con alle spalle una vita piena di errori, intenzionato "a cambiare la sua vita, continuando a sbagliare". Un film tanto attuale quanto importante.

COMMEDIA SENTIMENTALE SULLA CRISI MATRIMONIALE: SEPARATI MA NON TROPPO



Una moglie tradita. Un marito sul lastrico. Due figli nel bel mezzo della separazione dei genitori. Una separazione che non può avere luogo a causa di ragioni economiche. Ecco dunque una coppia al capolinea costretta a vivere sotto lo stesso tetto. Questa è la premessa di Separati ma non troppo dalla quale il regista francese Dominque Farrugia riesce comunque a snodare un percorso narrativo abbastanza sorprendente: la commedia. Il film esplora una situazione che non solo è attuale ma che si sta affermando a passi da gigante all'interno di matrimoni e convivenze: "Cinque anni fa leggevo che a Parigi il 70% delle coppie divorziate sono costrette a vivere insieme almeno per sei mesi prima di riuscire a trovare una nuova sistemazione. Ho pensato subito di farci un film" - afferma il regista quando Film.it lo raggiunge al telefono.



Una moglie tradita. Un marito sul lastrico. Due figli nel bel mezzo della separazione dei genitori. Una separazione che non può avere luogo a causa di ragioni economiche. Ecco dunque una coppia al capolinea costretta a vivere sotto lo stesso tetto. Questa è la premessa didalla quale il regista franceseriesce comunque a snodare un percorso narrativo abbastanza sorprendente: la commedia. Il film esplora una situazione che non solo è attuale ma che si sta affermando a passi da gigante all'interno di matrimoni e convivenze: "Cinque anni fa leggevo che a Parigi il 70% delle coppie divorziate sono costrette a vivere insieme almeno per sei mesi prima di riuscire a trovare una nuova sistemazione. Ho pensato subito di farci un film" - afferma il regista quando Film.it lo raggiunge al telefono.

Zerocalcare, diventa un film. Ma in parte anche un'occasione mancata, troppo ossequiosa nei confronti del lavoro del suo autore. Zero (Simone Liberati) è un ventisettenne romano che, per sbarcare il lunario, disegna manifesti per concerti punk, dà ripetizioni e lavora in aeroporto. Ad assisterlo quotidianamente, oltre al migliore amico Secco (Pietro Castellitto), c'è un Armadillo parlante (Valerio Aprea) frutto della sua fantasia. La notizia della morte di una sua vecchia amica francese, di cui era innamorato alle medie, mette in moto una catena di eventi che lo porteranno ad affrontare lo spettro della crescita e dell'assunzione di responsabilità degli adulti.



La profezia dell'armadillo, il best-seller a fumetti omonimo di, diventa un film. Ma in parte anche un'occasione mancata, troppo ossequiosa nei confronti del lavoro del suo autore. Zero () è un ventisettenne romano che, per sbarcare il lunario, disegna manifesti per concerti punk, dà ripetizioni e lavora in aeroporto. Ad assisterlo quotidianamente, oltre al migliore amico Secco (), c'è un Armadillo parlante (Valerio Aprea) frutto della sua fantasia. La notizia della morte di una sua vecchia amica francese, di cui era innamorato alle medie, mette in moto una catena di eventi che lo porteranno ad affrontare lo spettro della crescita e dell'assunzione di responsabilità degli adulti.

la parte più interessante di questo maschio alfa è la sua fragilità inedita. Adesso più che mai Ethan Hunt non è supereroe. Ecco perché questo capitolo, più degli altri, riesce a raccontare meglio l'uomo di punta della saga action.



Tom Cruise torna nei panni di Ethan Hunt per la sesta volta. La migliore. Lo spettacolo è garantito, l'adrenalina anche: vediamo il protagonista pendere da un elicottero in volo, lanciarsi col paracadute, correre in motocicletta senza casco andando contromano in piena Parigi. E lo vediamo scattare in uno sprint sui tetti di Londra, ma. Ecco perché questo capitolo, più degli altri, riesce a raccontare meglio l'uomo di punta della saga action.

