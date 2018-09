Nuove uscite al cinema, i 10 consigli di Film.it - Avventura, vendetta e Mamma Mia!

NOTIZIE

L'action thriller di Jacopo Rondinelli è il nostro film della settimana. Ecco cosa potrete vedere in sala in questi giorni

Chi proverà a fermare la corsa di Tom Cruise al botteghino? Il film della settimana è l'italiano Ride, diretto da Jacopo Rondinelli. E ci proverà anche la nostra Matilda Lutz, protagonista del film francese Revenge, storia di vendetta ad alto tasso di sangue.



Qual è dunque il vostro film della settimana? Provate a rispondere dando un'occhiata ai nostri consigli.

I protagonisti di Mamma mia! sono tornati, sebbene la loro seconda festa sull'isola greca di Kalokairi non sia all'altezza dell'originale. Mamma Mia! Ci risiamo è un pre-sequel: procede avanti e indietro nel tempo rispetto agli eventi raccontati nel primo film. Vediamo dunque i protagonisti del precedente e li ritroviamo giovani sempre travolti dall'amore. E riascoltiamo le canzoni degli ABBA.

ALICIA VIKANDER E' LA RAGAZZA DEI TULIPANI







Storia di amori proibiti e passione nella Amsterdam di inizio '600, La ragazza dei tulipani è interpretato da da Alicia Vikander, Dane DeHaan, Judi Dench e Christoph Waltz. Il film è ispirato al romanzo Tulip fever - La tentazione dei tulipani di Deborah Moggach (edito in Italia da Sperling & Kupfer). L'arte si fonte con la passione, in un periodo in cui Amsterdam era preda di una follia collettiva, la cosiddetta febbre dei tulipani, che ha contagiato non solo i grandi mercanti, ma anche i ceti più umili nella ricerca dei bulbi più pregiati, considerati merce di grande valore. L'attrice premio Oscar per The Danish Girl interpreta Sophia, costretta a sposare il ricco e anziano mercante Cornelis Sandvoort (Waltz), ma si innamora dell'artista a cui il mercante decide di commissionare un dipinto: il talentuoso Jan van Loos (DeHaan).

PER CHI AMA LA PAURA: SLENDER MAN



L'horror della settimana è Slender Man ambientato in una piccola città del Massachusetts dove un gruppo di amici affascinati dalla leggenda diffusa online del terribile "uomo esile" del titolo decidono di dimostrarne l'infondatezza e di sfatare il mito. Fino a che una delle quattro ragazze scompare misteriosamente, e si inizia a diffondere il dubbio che esista un collegamento con molti dei terribili racconti in circolazione.

la parte più interessante di questo maschio alfa è la sua fragilità inedita. Adesso più che mai Ethan Hunt non è supereroe. Ecco perché questo capitolo, più degli altri, riesce a raccontare meglio l'uomo di punta della saga action.



Tom Cruise torna nei panni di Ethan Hunt per la sesta volta. La migliore. Lo spettacolo è garantito, l'adrenalina anche: vediamo il protagonista pendere da un elicottero in volo, lanciarsi col paracadute, correre in motocicletta senza casco andando contromano in piena Parigi. E lo vediamo scattare in uno sprint sui tetti di Londra, ma la parte più interessante di questo maschio alfa è la sua fragilità inedita. Adesso più che mai Ethan Hunt non è supereroe. Ecco perché questo capitolo, più degli altri, riesce a raccontare meglio l'uomo di punta della saga action.

"Una nuova avventura con un vecchio amico". Winnie the Pooh vive in carne e ossa (digitali, naturalmente) in Ritorno al bosco dei 100 acri, film che racconta gli anni adulti del figlio di A. A. Milne, a cui lo scrittore si ispirò per creare l'omonimo protagonista umano delle sue storie. Nel film, Winnie the Pooh fa da guida a un Christopher Robin Milne (Ewan McGregor) adulto, disilluso e in crisi lavorativa. Il baricentro tra gioia e commozione viene individuato ancora una volta in una nuova esperienza cinematografica Disney.



Commedia francese politicamente scorretta, Un marito a metà segue un protagonista che si divide tra moglie e amante. Ed entrambe sanno tutto. Un film che esplora in maniera inedita e coraggio temi come la crisi matrimoniale, i triangoli d'amore e la difficoltà in generale della vita di coppia. E non smette mai di essere spassoso. Un gioiellino.

Un rapinatore di banche si innamora di una pilota di macchine da corsa. E sebbene questo crime drama non riesca mai veramente a sorprendere, l'intesa tra i due protagonisti - Matthias Schoenaerts e Adele Exarchopoulos - affascina chi sta a guardare.