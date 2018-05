Nuove rivelazioni su Robin Williams, l'attore non aveva il Parkinson

La rivelazione è stata fatta da Dave Itzkoff nel suo libro “Robin”. Nel testo viene detto che a Williams era stato diagnosticato il morbo di Parkinson erroneamente. Nel suo ultimo anno di vita, l'attore aveva mostrato sintomi diversi da quelli del Parkinson, ad esempio una serie di comportamenti inusuali per quel tipo di malattia come pianti incontrollabili e difficoltà motorie. Un neuropatologo aveva finalmente capito a cosa erano dovuti: la demenza da corpo di Lewy, appunto, una malattia causata da aggregati proteici anormali all'interno delle cellule nervose.

, makeup artist sul set di Notte al museo – Il segreto del faraone , ha dichiarato che, ogni sera, Williams “piangeva nelle mie braccia”. “Dissi ai suoi: 'Sono una truccatrice. Non ho la capacità di gestire quello che gli sta accadendo”. Minns suggerì a Williams di tornare alla comicità stand-up come terapia per affrontare il problema: “Lui continuava a piangere e diceva: 'Non ci riesco, Cheri. Non so più come fare. Non so più come far ridere'”.