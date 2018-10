NOTIZIE

Sly ha fondato Balboa Productions e ha già messo in cantiere molti progetti

Non solo Rocky e Rambo, ecco tutti i prossimi film di Sylvester Stallone

18.10.2018 - Autore: Marco Triolo



Braden Aftergood. I due hanno messo in cantiere una serie di progetti, alcuni pensati per Stallone, davvero interessanti. Come il suo Rocky, Sylvester Stallone è sempre pronto a risorgere. Negli ultimi anni si è costruito una nuova carriera piuttosto solida e ora è pronto anche a lanciarsi nel mondo della produzione. Da poco ha fondato, infatti, Balboa Productions, insieme al produttore. I due hanno messo in cantiere una serie di progetti, alcuni pensati per Stallone, davvero interessanti.

Hunter, basato sul romanzo di James Byron Huggins e incentrato su Nathaniel Hunter, un tracker che viene incaricato di dare la caccia a una bestia mezza umana, creata in laboratorio da un'agenzia segreta. Se questa trama vi suona famigliare, è perché per un po'



Hunter, basato sul romanzo di James Byron Huggins e incentrato su Nathaniel Hunter, un tracker che viene incaricato di dare la caccia a una bestia mezza umana, creata in laboratorio da un'agenzia segreta. Se questa trama vi suona famigliare, è perché per un po' avrebbe dovuto costituire la base di Rambo V , che poi ha dirottato verso lidi più tradizionali (i cartelli della droga). Il progetto è ora tornato a galla nella sua forma originaria e più fedele al romanzo. Balboa è alla ricerca di uno sceneggiatore.

C'è poi Samaritan, un film di supereroi atipico che sarà interpretato dallo stesso Stallone. La sceneggiatura è stata scritta da Bragi Schut (L'ultimo dei templari). Balboa ha inoltre acquisito i diritti cinematografici del libro “Ghost: My Thirty Years as an FBI Undercover Agent”, autobiografia del veterano agente dell'FBI Michael McGowan, che ha lavorato a più di cinquanta casi sotto copertura. Ancora senza titolo è un film ambientato nel mondo delle forze speciali, scritto dall'ex Army Ranger Max Adams. Questo film, Hunter e Ghost saranno finanziati dalla cinese Starlight Cultural Entertainment, che ha un accordo con Balboa.

Non mancano i progetti televisivi: Levon's Trade è una serie scritta dal rinomato autore di fumetti Chuck Dixon, mentre Second Son sarà un adattamento del best-seller di Charles Sailor.

Il primo progetto di Balboa Productions ad arrivare al cinema sarà però il biopic di Jack Johnson , primo campione dei pesi massimi afro-americano che di recente ha ricevuto la grazia dal presidente Trump. Il film sarà distribuito da MGM.

Stallone è attualmente impegnato sul set di Rambo V e presto tornerà al cinema nel ruolo di Rocky Balboa in Creed II , in arrivo da noi il 24 gennaio.

Fonte: Deadline