Nicole Kidman irriconoscibile nel trailer del poliziesco Destroyer

La trama di Destroyer vede Kidman nel ruolo di Erin Bell, detective della polizia di Los Angeles scossa ancora oggi da un caso sotto copertura finito malissimo. Anni prima, si era infiltrata in una gang nel deserto californiano. Oggi, il leader di quella gang riemerge e la costringe a venire a patti con i demoni che hanno distrutto il suo passato. Il film segue due timeline parallele: il presente e il passato, con le origini del caso su cui lavora Bell.

L'interpretazione dell'attrice è stata coperta di lodi e descritta come la migliore cosa da lei fatta da molto tempo. Karyn Kusama è la regista di, che negli ultimi anni, a parte, ha diretto principalmente episodi di serie TV (). Questo film segna un bel ritorno al cinema per lei ed è un biglietto per una svolta di carriera.