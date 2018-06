Nicolas Cage, cinque ruoli per riscoprirlo prima di 211 – Rapina in corso

L’eccentricità è il suo marchio di fabbrica. È il nipote di Francis Ford Coppola , le sue passioni sono il collezionismo compulsivo ed Elvis Presley , di cui ha addirittura sposato la figlia. Ha sperperato tutti i suoi soldi a Las Vegas, è andato in bancarotta, ha chiamato suo figlio(il vero nome di Superman) e si è fatto costruire una tomba a forma di piramide a New Orleans. Stiamo parlando dell’inossidabile Nicolas Cage , che dal 14 giugno torna al cinema con 211 – Rapina in corso . La sua è una carriera di alti e bassi, e noi vogliamo proporvi le sue cinque migliori interpretazioni.