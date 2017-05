Netflix resuscita Triple Frontier, Ben e Casey Affleck forse nel cast

NOTIZIE

02.05.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Mark Boal (Hurt Locker, Zero Dark Thirty) e potenzialmente diretto da Tom Hardy e Channing Tatum, hanno deciso di passare la mano. Ma ora Netflix potrebbe rimettere in sesto tutto. Il mese scorso avevamo riportato il crollo di Triple Frontier , progetto Paramount scritto da(Hurt Locker, Zero Dark Thirty) e potenzialmente diretto da J.C. Chandor Lo studio si è però ritirato dal film e così anche le due star designate,, hanno deciso di passare la mano. Ma ora Netflix potrebbe rimettere in sesto tutto.

La piattaforma streaming pare infatti interessata a finanziare il film, anche se prima dovrà accordarsi con Paramount per liberarne i diritti. Se ci riuscirà, voci di corridoio affermano che le due parti di Hardy e Tatum verranno offerte a Ben Casey Affleck . Chandor resta ben saldo alla regia, così come rimane a bordo Mahershala Ali , già nel cast nella versione precedente.

Se le cose andassero in porto, Triple Frontier sfoggerebbe dunque nel cast due recenti vincitori di Oscar: il miglior attore protagonista Casey Affleck ( Manchester by the Sea ) e il migliore non protagonista Mahershala Ali ( Moonlight ).

Triple Frontier, come dice il titolo, è ambientato al “triplo confine” tra Paraguay, Argentina e Brasile, dove si incontrano i fiumi Igazu e Parana. Un luogo difficile da monitorare e perfetto per ospitare commerci illegali di ogni genere. Nel corso dell'ultimo decennio, il progetto ha attirato nomi del calibro di Johnny Depp, Tom Hanks e Will Smith, con Kathryn Bigelow interessata inizialmente alla regia.

Fonte: Deadline