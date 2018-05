Netflix investe 150 milioni nel nuovo film di Michael Bay, Six Underground

NOTIZIE

23.05.2018 - Autore: Marco Triolo



Six Underground, il nuovo film di Dopo aver speso circa 90 milioni di dollari per produrre Bright , Netflix sta per fare un investimento ancora più impressionante. A quanto pare, il titano dello streaming è pronto a stringere un accordo con Skydance Media per produrre, il nuovo film di Michael Bay che sarà interpretato da Ryan Reynolds . E che costerà la bellezza di 150 milioni di dollari.

Paul Wernick e Rhett Reese, sceneggiatori di , sceneggiatori di Deadpool Deadpool 2 , hanno scritto Six Underground, e non stupisce, dunque, vedere il nome di Reynolds associato al progetto. A quanto pare, la storia sarà incentrata su sei miliardari che fingono la loro morte e formano una squadra segreta per dare la caccia agli individui che minacciano il mondo.

Grace and Frankie e Altered Carbon. Six Underground è il primo film in streaming per Bay, ma è l'ennesima conferma dell'ambizione di Netflix. La compagnia sta cambiando per sempre le modalità distributive del cinema e Skydance ha un'ottima relazione con Netflix, avendo già prodotto le serie. Six Underground è il primo film in streaming per Bay, ma è l'ennesima conferma dell'ambizione di Netflix. La compagnia sta cambiando per sempre le modalità distributive del cinema e le recenti polemiche con il Festival di Cannes , che ha deciso di escludere i film Netflix dalla competizione, dimostra come questo stia spiazzando non poco gli esercenti.

Fonte: Deadline