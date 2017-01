Nel trailer di Bright Lights la vita di Carrie Fisher e Debbie Reynolds

Non dovremo attendere il Natale 2017 per rivedere sullo schermo Carrie Fisher , la sessantenne (aveva da poco compiuto gli anni) interprete di Guerre Stellari, The Blues Brothers e Harry ti presento Sally scomparsa lo scorso 27 dicembre sarà infatti al centro del documentarioinsieme alla sua - altrettanto amata - madre, Debbie Reynolds, purtroppo scomparsa il giorno successivo . Vediamo le due stelle di Hollywood già nelche segue:Codiretto daera stato presentato nella sezionedello scorso Festival francese , dove aveva conquistato tutti per il suo tono leggero e per la verve delle due protagoniste. Che qui vediamo scherzare sui prossimi impegni (della Fisher, che annuncia di dover) o sul proprio rapporto (- dice la Reynolds, -)., che vediamo crescere nelle immagini di repertorio, che ce le mostrano anche nella nostra Venezia., dice un'affettuosa Carrie, che altrove dichiara di essere. E molto di questo "è nel film". Che si chiude con il profeticodi Debbie Reynolds… Un piacere "dolce-amaro", come è stato definito, che potremo condividere presto. E che il pubblico statunitense vedrà