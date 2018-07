Nel nuovo trailer di Animali fantastici 2 torna il mondo di Harry Potter

Nel sequel di Animali fantastici e dove trovarli , Gellert Grindelwald () è evaso dalle grinfie del MACUSA (Magical Congress of the United States of America), da cui era stato catturato al termine del primo film grazie all'intervento di Newt Scamander (). Toccherà ancora una volta a Newt, convocato dal suo mentore Albus Silente (), dare la caccia a Grindelwald, che nel frattempo sta radunando proseliti per il suo ambizioso piano: allevare una razza pura di maghi per dominare su tutti gli esseri non magici.