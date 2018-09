Naomi Watts compie 50 anni, ecco il suo sguardo ipnotico in cinque ruoli (VIDEO)

21 grammi e poi con The Impossible. Naomi Watts compie 50 anni (l'attrice britannica naturalizzata australiana è nata a Shoreham, in nel Kent, il 28 settembre 1968) è l'occasione di ritrovarla in cinque ruoli indimenticabili.



Lo sguardo di Naomi Watts ci tiene incollati allo schermo. Nella sua carriera l'attrice ha più volte lasciato il segno. Soprattutto nei film drammatici, regalandoci alcune performance di sofferenza tra le più intense mai viste al cinema. E' diventata un'icona grazie a Peter Jackson e ha sfiorato l'Oscar prima cone poi con(l'attrice britannica naturalizzata australiana è nata a Shoreham, in nel Kent, il 28 settembre 1968) è l'occasione di ritrovarla in cinque ruoli indimenticabili.

La carriera della Watts è stata lanciata nel 2001 quando è diventata la musa di David Lynch in Mulholland Drive, uno dei film più affascinanti e geniali del ventunesimo secolo. In 21 grammi l'abbiamo vista nei panni di una madre che ha perso la sua intera famiglia in un incidente. Il suo sguardo ha anche intenerito King Kong: ogni attrice che si ritrova tra le mani del gigantesco scimmione è destinata a diventare una star del cinema per l'eternità. Watts lo è diventata nel 2005 grazie alla sua performance nel film di Peter Jackson.

Tutti ricordiamo il Viggo Mortensen de La promessa dell'assassino, ma a tenergli testa nell'ottimo gangster movie di Cronenberg c'è l'attrice nei panni del personaggio più innocente del film. Nel 2017 è stata di nuovo musa di Lynch, perfetta nel ruolo della casalinga Janey-E nel revival di Twin Peaks. Non una semplice serie TV, ma un film lungo quasi 18 ore. Un capolavoro.