Morta Marina Ripa di Meana. Aveva 76 anni

E' morta a 76 anni, Marina Ripa di Meana, dopo una lotta contro il cancro che lei stessa aveva rivelato nel corso di recenti apparizioni TV.



Maurizio Costanzo e poi come ospite in decine e decine di trasmissioni. Era certamente un personaggio fuori dalle righe, una donna che tutte le volte cercava di lasciare il segno e fare la differenza in una tipica serata televisiva italiana.



Al cinema l'abbiamo vista in un piccolo ruolo come attrice in Marina Lante della Rovere, cognome del suo primo marito, Alessandro, sposato nel 1964. Diciotto anni dopo, nel 1982, Marina Elide Punturieri (questo il nome registrato all'anagrafe nel giorno della sua nascita a Reggio Calabria, il 21 ottobre 1941) si è sposata con Carlo Ripa di Meana.

Stilista, scrittrice, attrice, regista e sceneggiatrice, ha iniziato ad apparire in TV dagli anni Settanta e non ha mai smesso fino ai giorni nostri. Prima come valletta per Maurizio Costanzo e poi come ospite in decine e decine di trasmissioni. Al cinema l'abbiamo vista in un piccolo ruolo come attrice in Assassinio sul Tevere, pellicola con Tomas Milian nella quale compariva come Marina Lante della Rovere, cognome del suo primo marito, Alessandro, sposato nel 1964. Diciotto anni dopo, nel 1982, Marina Elide Punturieri (questo il nome registrato all'anagrafe nel giorno della sua nascita a Reggio Calabria, il 21 ottobre 1941) si è sposata con Carlo Ripa di Meana.

I miei primi quarant'anni (di La più bella del reame di Cesare Ferrario, entrambi interpretati dalla supermodella Carol Alt. Nel 1992 è passata dietro la macchina da presa e ha diretto Cattive ragazze. Nel 2009 è apparsa nei panni di se stessa ne La fattoria.

Nel corso degli anni ha scritto diversi romanzi, alcuni dei quali erano autobiografici. Dai suoi libri sono stati tratti film come I miei primi quarant'anni (di Carlo Vanzina) e La più bella del reame di Cesare Ferrario, entrambi interpretati dalla supermodella Carol Alt. Nel 1992 è passata dietro la macchina da presa e ha diretto Eva Grimaldi nel thriller Cattive ragazze. Nel 2009 è apparsa nei panni di se stessa ne I Cesaroni e nello stesso anno ha partecipato al reality show La fattoria.

Era anche celebre per le sue partecipazioni a campagne per la salvaguardia ambientale e degli animali: due sono state quella contro l'uso per moda e vanità delle pelli e delle pellicce, e quella contro gli esperimenti nucleari francesi a Mururoa.



In una breve dichiarazione all'ANSA, i membri della famiglia di Marina Ripa di Meana hanno annunciato che per suo volere non sono previste cerimonie funebri.