Mummie al cinema: una guida ai film da non perdere

Boris Karloff prestò la sua inimitabile fisicità al potente Imhotep nell'originale La mummia di Karl Freund, uno dei classici film di mostri Universal. E proprio la Universal sta ora tentando di riportare in vita i suoi mostri con La mummia è una delle creature più famose del cinema horror sin da quandoprestò la sua inimitabile fisicità al potente Imhotep nell'originaledi Karl Freund, uno dei classici film di mostri Universal. E proprio la Universal sta ora tentando di riportare in vita i suoi mostri con l'omonimo film di Alex Kurtzman , interpretato da Tom Cruise , in cui il mostro cambia sesso e diventa Ahmanet ( Sofia Boutella ), antica principessa egizia determinata a vendicarsi dei torti subiti dopo essere stata risvegliata nel mondo moderno.





Si tratta, ovviamente, solo dell'ultima incarnazione di una serie molto lunga. Dopo il 1932, anno in cui uscì il film di Freund, la Mummia sarebbe apparsa molte altre volte e non solo nelle pellicole Universal. In occasione dell'uscita del nuovo film, ecco un percorso guidato al mondo delle mummie cinematografiche.

Carl Laemmle Jr. a volere questo film, dopo il successo di Frankenstein e Dracula e dopo la scoperta della tomba di Tutankhamon. Laemmle ingaggiò l'editore Richard Shayer per scovare un romanzo da cui trarre il film, ma Shayer concluse che non esisteva e dunque ideò una storia originale ispirata alla storia del conte Cagliostro. Laemmle apprezzò molto il trattamento e lo fece sviluppare in una sceneggiatura, cambiando però il nome del protagonista in Imhotep e spostando la storia in Egitto. Il colpo di genio fu chiamare Karloff a interpretare Imhotep: il trucco di Jack Pierce rivaleggia quello del mostro di Frankenstein.



Il mistero della piramide (1955)

Gianni e Pinotto non ti prendono per i fondelli. Il mistero della piramide è uno dei vari film girati dalla coppia Abbott e Costello in tema mostri Universal (che produce anche qui). A un certo punto, Abbott/Gianni si traveste da mummia e si scontra con la Mummia vera. Il film prende in giro non solo il classico con Karloff ma anche i suoi sequel prodotti da Universal (e infatti la mummia si chiama Klaris, come Kharis). Si tratta anche del ventottesimo e ultimo film di Abbott e Costello prodotto da Universal, quindi è un po' un pezzo di storia.



Terence Fisher prende a piene mani dai sequel Universal The Mummy's Hand, The Mummy's Tomb e The Mummy's Ghost e ne realizza un remake che introduce Christopher Lee nei panni di Kharis, alto sacerdote del dio Karnak in cerca di vendetta contro coloro che hanno profanato la tomba della sua amata principessa Ananka. Tra questi c'è l'archeologo John Banning, interpretato da Peter Cushing. Christopher Lee contro Peter Cushing: se c'è un motivo migliore per recuperare questo film, non lo conosciamo.



Scuola di mostri (1987)

Shane Black (il creatore di Arma letale) è una strana commistione tra i Goonies e i classici mostri Universal. Ci sono tutti: Dracula, il mostro di Frankenstein, l'Uomo Lupo, Gill-man (ovvero il Mostro della Laguna Nera) e, ovviamente, la Mummia (interpretata da Michael Reid MacKay). Imperdibile per chiunque ami quel genere di film che un tempo gli americani erano davvero molto, molto bravi a fare.



Brendan Fraser è l'eroe protagonista del film e dei suoi due sequel (Rachel Weisz e John Hannah, rispettivamente l'amata combattiva e la spalla comica. Arnold Vosloo è perfetto nel ruolo di Imhotep e il primo capitolo risulta parecchio divertente, anche se è invecchiato nettamente. Sempre meglio, comunque, dei due deboli sequel.



Da un racconto di Joe R. Lansdale, autore di Hap & Leonard, Don Coscarelli ha tratto una horror-comedy irresistibile. Basterebbe Bruce Campbell nel ruolo di un redivivo Elvis Presley a rendere questo un film imprescindibile. Ma la trama non è da meno: Elvis è vivo perché, molti anni prima, si era sostituito al proprio sosia numero uno, morto al suo posto. Ma ora, l'ex Re del Rock vive in una casa per anziani insieme a un vecchio afro-americano che sostiene di essere John Kennedy, salvato da una plastica facciale. Insieme danno battaglia a un'antica mummia egizia nella casa di riposo. Che cosa potete pretendere di più?

