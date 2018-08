Mulan, prima foto della protagonista del remake Disney

NOTIZIE

14.08.2018 - Autore: Marco Triolo



Mulan, così come apparirà nel remake live action del Dal profilo Twitter dei Walt Disney Studios arriva la prima foto ufficiale di Liu Yifei nei panni di, così come apparirà nel remake live action del classico Disney diretto da Niki Caro







Utkarsh Ambudkar, Ron Yuan, Tzi Ma, Rosalind Chao, Cheng Pei-Pei, Nelson Lee e Chum Ehelepola. Le riprese sono iniziate lunedì e il film, previsto in USA per il 27 marzo 2020, vedrà nel cast anche una serie di volti noti ai fan del cinema orientale e di arti marziali. Su tutti Jet Li , nei panni dell'imperatore cinese, e Donnie Yen in quelli del mentore di Mulan, il comandante Tung. Ci saranno inoltre Gong Li nei panni di una potente strega e Jason Scott Lee , noto per aver interpretato Bruce Lee nel biopic Dragon. Il cast include anche

Niki Caro, autrice de La ragazza delle balene e La signora dello zoo di Varsavia, dirige a partire da una sceneggiatura a cui hanno preso parte anche Rick Jaffa e Amanda Silver, sceneggiatori de L'alba del pianeta delle scimmie e Jurassic World.

Mulan è il progetto perfetto per quest'era in cui, sempre più spesso, Hollywood deve fare i conti con le massicce entrate che arrivano dal mercato cinese. Questa esigenza, unita a una maggiore attenzione verso casting che rispettino l'etnia dei personaggi, ha portato a un film girato tra Cina e Nuova Zelanda, con un cast in buona parte cinese. Se aggiungiamo che alla guida del tutto c'è una donna, Mulan si configura davvero come un progetto modernissimo, in termini produttivi. Vedremo se questa strategia ci regalerà anche un film all'altezza.