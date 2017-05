MTV Movie & TV Awards 2017: La Bella e la Bestia, Emma Watson e tutti i vincitori

NOTIZIE

Un'edizione piena di novità per i premi cinematografici di MTV, che si estendono alla TV e rinnovano le categorie, a partire da quella (non gender) al miglior attore

MTV Movie & TV Awards, hanno introdotto una schiera di nuovi premi e cambiato le regole di altri. Principalmente il premio al miglior attore, che non è più legato al genere e infatti è stato vinto da Parecchi cambiamenti quest'anno agli MTV Movie Awards, a partire proprio dal nome: ora si chiamano, hanno introdotto una schiera di nuovi premi e cambiato le regole di altri. Principalmente il premio al miglior attore, che non è più legato al genere e infatti è stato vinto da Emma Watson per La Bella e la Bestia . Oppure il premio “Miglior storia americana”, riservato ai film che rappresentano l'America al suo meglio, aperta al diverso. Altre nuove categorie includono Miglior presentatore, Reality competition (cioè talent show), Tearjerker (cioè “Momento strappalacrime”), Next generation, Trending e Miglior momento musicale.

Fast & Furious, con Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson e Jordana Brewster presenti a ritirarlo, mentre J Balvin, Pitbull e Camila Cabello eseguivano il loro singolo “Hey Ma” tratto da Quest'anno, inoltre, per la prima volta l'MTV Generation Award non è stato consegnato a un attore ma a un franchise, quello di, con Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson e Jordana Brewster presenti a ritirarlo, mentre J Balvin, Pitbull e Camila Cabello eseguivano il loro singolo “Hey Ma” tratto da Fast & Furious 8 per la prima volta dal vivo. A seguire la lista completa dei vincitori.

Miglior film

La Bella e la Bestia

Miglior attore in un film

Emma Watson, La Bella e la Bestia

Serie dell'anno

Stranger Things

Miglior attore in una serie

Millie Bobby Brown, Stranger Things

Miglior bacio

Ashton Sanders & Jharrel Jerome, Moonlight

Miglior cattivo

Jeffrey Dean Morgan, The Walking Dead

Miglior presentatore

Trevor Noah, The Daily Show

Miglior documentario

13th

Miglior talent show

RuPaul’s Drag Race

Miglior ruolo comico

Lil Rel Howery, Get Out

Miglior momento strappalacrime

This Is Us, Jack (Milo Ventimiglia) e Randall (Lonnie Chavis) a karate

Miglior eroe

Taraji P. Henson, Il diritto di contare

Next Generation

Daniel Kaluuya

Miglior duo

Hugh Jackman & Dafne Keen, Logan

Miglior storia americana

Blackish

Miglior lotta contro il sistema

Il diritto di contare

Miglior momento musicale

“You’re the One That I Want," tutto il cast, Grease: Live

Trending

“Run the World (Girls)”, Channing Tatum e Beyonce, Lip Sync Battle



MTV Generation Award

La saga di Fast & Furious