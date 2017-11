È morto Ray Lovelock, star del poliziottesco e della tv

Il pubblico più giovane lo avrà apprezzato, e imparato a conoscere, nelle sue numerose apparizioni televisive, ma la morte di Ray Lovelock tocca particolarmente i tanti che lo seguivano sin dai tempi delle sue prime esperienze cinematografiche, che lo resero unsono state le parole del fratello Andrea, riportate dall'ANSA, che ha diffuso la notizia del, nel perugino.Aveva anche tre album al suo attivo, nella brevecon la band dell'amico Thomas Milian risalente alla fine degli anni '60, ma furono Se sei vivo spara di Giulio Questi (1967) e Banditi a Milano di Carlo Lizzani (1968) - dopo il classico inizio nel fotoromanzo - a farlo decidere per il mondo del cinema. Una carriera che lo portò a lavorare con Mario Monicelli, Alberto Lattuada, Tonino Cervi, Umberto Lenzi, Ruggero Deodato, Sergio Martino e nel Cassandra Crossing di George Pan Cosmatos del 1977, con Burt Lancaster, Richard Harris, Ava Gardner e Sophia Loren.Negli ultimi anni lo avevamo visto più attivo in produzioni televisive di film e fiction, un formato che sembrava averlo conquistato sin dalla partecipazione a La Piovra 5 nel 1990 e che ce lo ha mostrato in programmi di vario genere (Commesse, Don Matteo 4, Incantesimo, Caterina e le sue figlie, Rex 3 fino all'ultimo L'allieva)., Raymond Lovelock lascia la moglie Gioia, la figlia Francesca Romana, il nipotino Thomas, i fratelli Michael e Andrea.