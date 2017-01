E' morto Pietro Giordano, attore feticcio di Ciprì e Maresco e star di Cinico TV

NOTIZIE

27.01.2017 - Autore: Pierpaolo Festa (Nexta)



Pietro Giordano si è spento ieri sera, 26 gennaio, nella sua abitazione di Palermo. Aveva 69 anni. Era lui il volto siciliano arruolato sempre davanti alla macchina da presa di Giordano era il "non attore", star dell'universo di Cinico TV e dei successivi film che gli autori siciliani hanno portato al cinema. si è spento ieri sera, 26 gennaio, nella sua abitazione di Palermo. Aveva 69 anni. Era lui il volto siciliano arruolato sempre davanti alla macchina da presa di Daniele Ciprì Franco Maresco . Il termine superstar non si addice soltanto ai protagonisti che dominano la scena dello showbusiness:era il "non attore", star dell'universo die dei successivi film che gli autori siciliani hanno portato al cinema.

Così Franco Maresco lo ricorda in un'intervista a Repubblica: "Era un uomo di straordinaria intelligenza, Imparò presto i tempi teatrali. La prima volta che lo vidi si presentò assieme a un altro attore di Cinico Tv. I due avevano l’abitudine di imbucarsi ai matrimoni e si conobbero mentre scappavano dalla finestra del bagno del ristorante per sfuggire ai parenti degli sposi. Era un uomo di grande ironia e cinismo e dimostrò tutto il suo talento ne Il ritorno di Cagliostro. In quel film tenne testa a un grande attore come : "Era un uomo di straordinaria intelligenza, Imparò presto i tempi teatrali. La prima volta che lo vidi si presentò assieme a un altro attore di Cinico Tv. I due avevano l’abitudine di imbucarsi ai matrimoni e si conobbero mentre scappavano dalla finestra del bagno del ristorante per sfuggire ai parenti degli sposi. Era un uomo di grande ironia e cinismo e dimostrò tutto il suo talento ne Il ritorno di Cagliostro. In quel film tenne testa a un grande attore come Robert Englund . Una perdita davvero dolorosa”.



Giordano è stato anche in prima linea nei cast dei lungometraggi diretti da Ciprì e Maresco. Dopo il lavoro a Cinico TV (in onda su Rai 3 dal 1992 al 1996) lo abbiamo anche visto ne Lo zio di Brooklyn e soprattuto ne Il ritorno di Cagliostro dove interpretava un doppio ruolo: il regista che rendeva la vita difficile all'attore americano interpretato da Englund e il cardinale colluso con la mafia e pronto a far girare soldi nel business del cinema.