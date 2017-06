NOTIZIE

Morta Glenne Headly, grande amore di Dick Tracy e dottoressa in E.R. - Medici in prima linea

10.06.2017 - Autore: Pierpaolo Festa (Nexta)



Hollywood piange la morte di, attrice che ricordiamo al fianco di Warren Beatty in Dick Tracy . Aveva 62 anni e si è spenta improvvisamente a causa di un'embolia polmonare. Ad annunciare la notizia è stato il suo publicist che in comunicato ha scritto: "E' con profondo dolore che confermiamo la morte di Glenne Headly. Chiediamo che la privacy della sua famiglia venga rispettata in questo momento difficile".

Attrice di cinema, teatro e TV, la Headly ha interpretato il ruolo di Tess Cuorsincero, innamorata di Dick Tracy nell'ottimo film di Beatty tratto dai fumetti di Chester Gould. Nel 1989 è stata nominata agli Emmy per il suo ruolo nella miniserie western Colomba solitaria. Nel '96 ha ottenuto una seconda nomination con il film per la TV Bastard Out of Carolina.



La Headly stava girando la serie Future Man, prodotta per Hulu da Seth Rogen ed Evan Goldberg. Il suo ruolo, hanno confermato i realizzatori, "non sarà rimpiazzato": il personaggio resterà in scena fino agli episodi che l'attrice ha completato.



Gary Sinise. E' stata sposata con Makovich dal 1982 al 1988.



Nata a New London nel Connecticut il 13 maggio del 1955, la Headly ha iniziato a recitare sul palcoscenico come parte integrante della compagnia teatrale Steppenwolf di Chicago composta anche da John Malkovich e Gary Sinise. E' stata sposata con Makovich dal 1982 al 1988.

La sua carriera cinematografica è decollata con piccoli ruoli in film come Fandango e La rosa purpurea del Cairo. Il suo primo ruolo da protagonista risale al 1988 quando ha gabbato Steve Martin e Michael Caine nella commedia Due figli di... Nel 1996 è tornata a recitare al fianco di Martin in Sergente Bilko. Martin ha ricordato l'attrice su Twitter: "La nostra famiglia è addolorata per l'improvvisa perdita di un'amica che amavamo, un'attrice e un genio della commedia, Glenne Headly" - si legge sul suo canale ufficiale.



Nel 1995 ha interpretato un altro ruolo memorabile al fianco di Richard Dreyfuss in Goodbye Mr. Holland . "Dire che era una grande professionista non è abbastanza - ha detto Dreyfuss all'Hollywood Reporter - Glenne era semplicemente perfetta (...) Un'attrice dal talento fantastico (...) e allo stesso tempo una donna dolce e divertente. E felice sul set".

E.R. - Medici in prima linea dove ha interpretato la dottoressa Abby Keaton nella terza stagione dello show. Più recentemente ha anche recitato al fianco di John Turturro e Riz Ahmed nella miniserie HBO



Una delle sue ultime apparizioni cinematografiche risale proprio a quest'anno, nel recentissimo thriller futuristico

Ricordiamo la Headley anche indove ha interpretato la dottoressanella terza stagione dello show. Più recentemente ha anche recitato al fianco di John Turturro e Riz Ahmed nella miniserie HBO The Night Of Una delle sue ultime apparizioni cinematografiche risale proprio a quest'anno, nel recentissimo thriller futuristico The Circle , dove è apparsa al fianco di Emma Watson e Tom Hanks.

La Headly lascia il marito Byron MuCulloch e il figlio Stirling.