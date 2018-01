Morgan Freeman vs Peter Dinklage: ed è già Super Bowl!

L'anno scorso ci aveva regalato le prime immagini dell'attesissimo Strange Things 2 , ma ilè da sempre un momento, oltre che per gli sportivi. E quello previsto per- sarà la 52ª edizione - non fa eccezione, visto lo spot che vi mostriamo nel quale si fronteggiano due giganti come Peter Dinklage

Sul campo dello U.S. Bank Stadium di Minneapolis, in Minnesota, saranno le vincenti dia contendersi il titolo di campioni della NFL, ma è ancora presto per sapere quali spot di film attesissimi vedremo apparire nei costosissimi spazi pubblicitari inclusi nell'evento.In questo senso, è stata un'quella dei due brand Mountain Dew e Doritos, unitosi in uno stesso spot pubblicitario - di sicuro impatto - per ridurre le spese e per massimizzare la penetrazione presso il pubblico. Due volti noti come quelli dei, pronti alla… ben più cruenta di quella tra i Mountain Dew Ice di Freeman e i Doritos Blaze di Dinklage!