Morgan Freeman torna al lavoro dopo le accuse di molestie

29.05.2018 - Autore: Marco Triolo



The Poison Rose, film noir che interpreta accanto a Morgan Freeman è tornato al lavoro quattro giorni dopo le accuse di molestie sessuali che gli sono piombate addosso. L'attore è stato avvistato a Savannah, Georgia, lunedì, mentre si recava sul set di, film noir che interpreta accanto a John Travolta (nel cast c'è anche Claudia Gerini ).



Le foto ritraggono Morgan Freeman in una tenuta piuttosto anonima per evitare di attirare l'attenzione. È la prima volta che l'attore viene visto in pubblico sin da quando è stato accusato di molestie da otto donne , molestie che sarebbero avvenute sui set dei film da lui interpretati (tra cui Insospettabili sospetti e Now You See Me), negli uffici della Revelations Entertainment (la sua compagnia di produzione) e addirittura in occasione di eventi stampa (Freeman è stato accusato da una reporter).

“Sono distrutto dal fatto che 80 anni della mia vita rischino di essere danneggiati, in un batter d'occhio, dalle notizie apparse giovedì – ha dichiarato Morgan Freeman – Tutte le vittime di violenze e molestie meritano di essere ascoltate e noi dobbiamo ascoltarle. Ma non è giusto paragonare orribili casi di violenza a complimenti o umorismo fuori luogo”. “Voglio inoltre essere chiaro – ha concluso – Non ho mai creato ambienti di lavoro malsani. Non ho violentato donne. Non ho offerto impieghi o avanzamenti di carriera in cambio di sesso. Chiunque suggerisca il contrario dice il falso”.

Freeman si è comunque scusato pubblicamente: “Quelli che mi conoscono o che hanno lavorato con me sanno che non offenderei mai intenzionalmente né metterei qualcuno a disagio. Mi scuso con tutti quelli che si sono sentiti a disagio o non rispettati. Non è mai stata la mia intenzione”.

Fonte: People