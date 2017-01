Moonlight, il trailer italiano dell’acclamato dramma di Berry Jenkins

Questione razziale e omosessuale si mescolano nel trailer italiano di Moonlight . E sotto una luce che a volte è bluastra, a volte spietata, incontriamo il film che ha ricevuto quest’anno uncome. Inoltre, vediamo per la prima volta il protagonistadiventare grande tra tante difficoltà.di Berry Jerkins era stato presentato durante l’ultima edizione del Festival di Roma come film di apertura. Da lì ha concluso l’anno portandosi a casa alcuni premi importanti. Adesso arriva il trailer ufficiale in italiano in attesa dell’uscita nei cinema il prossimo 23 febbraio distribuito da. Di seguito il trailer:racconta l’infanzia, l’adolescenza e l’età adulta di, un ragazzo di colore cresciuto nei sobborghi difficili di Miami, che cerca faticosamente di trovare il proprio posto del mondo. L’atmosfera rarefatta del film, il tono fortemente introspettivo sono evidenti anche dalle prime bellissime immagini del trailer italiano.conosciamo i volti dei tre interpreti di Chiron, in tre fasi della vita differenti. Chiron adolescente è interpretato dall’attore Ashton Sanders; Chiron adulto è invece Trevante Rhodes. Il film ha ricevuto numerosi premi in giro per il mondo come il British Independent Film Awards per il. Il film è basato sull'opera teatrale In Moonlight Black Boys Look Blue di Tarell Alvin McCraney. Per il registasi tratta della prima prova in un lungometraggio al cinema.