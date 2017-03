Moglie e marito, il divertente trailer della commedia con Kasia Smutniak e Pierfrancesco Favino

NOTIZIE

I due attori intrappolati uno nel corpo dell'altra nel film di Simone Godano in arrivo dal 13 aprile

08.03.2017 - Autore: Pierpaolo Festa (Nexta)



Quello dello "scambio di corpi" è un tema che abbiamo visto più volte sullo schermo. Che si tratti di un poliziotto e della sua nemesi ( Face/Off ), di una madre e una figlia ( Freak Friday - Quel pazzo venerdì ) o di un padre e un figlio (ricordatecon Dudley Moore?). Siamo certi che marito e moglie si siano già scambiati i corpi da qualche parte nella storia del cinema, ciononostante il nuovo film con Pierfrancesco Favino Kasia Smutniak punta su alcuni toni brillanti perfetti per generare una freschezza inedita nella nostra commedia.

Vediamo dunque il primo trailer di Moglie e marito, opera prima di Simone Godano in arrivo nei cinema ad aprile. Un filmato di due minuti in cui rimaniamo colpiti dalla verve inedita di Kasia Smutniak nei panni di un uomo intrappolato nel corpo di una donna.







Questa la trama del film:

Andrea e Sofia sono una bella coppia, anzi lo erano. Sposati da dieci anni, in piena crisi, pensano al divorzio. Ma a seguito di un esperimento scientifico di Andrea si ritrovano improvvisamente uno dentro il corpo dell’altra. Letteralmente. Andrea è Sofia e Sofia è Andrea. Senza alcuna scelta se non quella di vivere ognuno l’esistenza e la quotidianità dell'altro. Lei nei panni di lui, geniale neurochirurgo che porta avanti una sperimentazione sul cervello umano, lui nei panni di lei, ambiziosa conduttrice televisiva in ascesa.

Moglie e marito, in uscita il 13 aprile, è distribuito dalla Warner Bros.