Mission Impossible, il nuovo trailer di Fallout è una scarica di adrenalina

Tom Cruise è di nuovo Ethan Hunt nel sesto capitolo della saga, per la regia di Christopher McQuarrie

16.05.2018 - Autore: Marco Triolo



Simon Pegg, Ving Rhames, Rebecca Ferguson, Alec Baldwin e Michelle Monaghan. Tra le new entry ci sono invece Henry Cavill (con i famosi baffi dello “scandalo” Angela Bassett e Vanessa Kirby. “Il titolo ha diversi significati – ha dichiarato McQuarrie – dal letterale al metaforico. C'è una minaccia di terrorismo nucleare che aleggia sul film, che è la minaccia letterale”. Ma c'è anche “l'idea che ciò che accade nel film sia il risultato finale delle scelte fatte da Ethan Hunt nella sua vita. È il passato di Ethan che torna a tormentarlo. Il fallout di tutte le sue buone intenzioni”. Di volti noti ce ne sono in abbondanza: oltre a Tom Cruise , rivedremo. Tra le new entry ci sono invece(con i famosi baffi dello “scandalo” Justice League ),. “Il titolo ha diversi significati – ha dichiarato McQuarrie – dal letterale al metaforico. C'è una minaccia di terrorismo nucleare che aleggia sul film, che è la minaccia letterale”. Ma c'è anche “l'idea che ciò che accade nel film sia il risultato finale delle scelte fatte da Ethan Hunt nella sua vita. È il passato di Ethan che torna a tormentarlo. Il fallout di tutte le sue buone intenzioni”.

Questa la sinossi di Mission: Impossible - Fallout:

Le migliori intenzioni tornano sempre indietro a darti la caccia. Mission: Impossible - Fallout ritrova Ethan Hunt (Tom Cruise) e il suo team della IMF (Alec Baldwin, Simon Pegg, Ving Rhames) insieme ad alcuni alleati che conosciamo già (Rebecca Ferguson, Michelle Monaghan) in una corsa contro il tempo dopo una missione fallita. Henry Cavill, Angela Bassett e Vanessa Kirby completano il cast del film di Christopher McQuarrie che torna alla saga dopo aver diretto l'ottimo quinto capitolo intitolato Rogue Nation.

In uscita negli USA a partire dal 27 luglio, Mission: Impossible - Fallout arriverà in Italia in estate distribuito dalla 20th Century Fox.

