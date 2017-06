Mischa Barton vince la causa contro la diffusione del suo video hard

NOTIZIE

06.06.2017 - Autore: Alessia Laudati (Nexta)



The O.C., che aveva intentato una causa per essere stata vittima di revenge porn, ha vinto il processo giudiziario che la vedeva schierata contro il suo ex fidanzato. Lo ha dichiarato il suo avvocato Lisa Bloom in uno scatto su Twitter che vede le due donne alzare le braccia in segno di vittoria dopo che la sentenza ha bloccato la distribuzione del video hard della Barton ed emesso un'ordinanza restrittiva per il suo ex.



La vicenda del video hard diffuso senza il consenso dell'attrice risale allo scorso marzo quando il video cominciò a circolare su alcuni siti pornografici. La Barton ha subito denunciato il suo ex Jon Zacharias, per aver diffuso le immagini del video. Lunedì scorso la Barton e il suo avvocato Bloom hanno ottenuto dalla Corte Superiore di Los Angeles che Zacharias non distribuirà più il video e lo riconsegnerà alla Barton. L'ex fidanzato dell'attrice aveva tentato di vendere il video per 500 mila dollari.



"Oggi abbiamo ottenuto un importante provvedimento che blocca la diffusione di queste immagini - ha detto la Bloom al magazine People. "Sono contenta della vittoria di Mischa, lo ha fatto non solo per se stessa ma anche per tutte le donne e ragazze del mondo. Tutti devono sapere che abbiamo il potere di controllare ciò che può essere mostrato di noi stessi e dei nostri corpi, e deceidere se e quando mostrare delle foto esplicite o intime. Se una donna vuole farlo, bene. Ma la scelta deve essere la sua e basta".